Zaposleni na koje se odluka odnosi poslali su obaveštenja o otkazu svim većim medijima. U ovim obaveštenjima se navodi da će zaposleni nastaviti da primaju punu platu i beneficije tokom 90 dana.

Zaposleni u Amazonu u SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu i Indiji počeli su da dobijaju mejlove o ozkazu juče ujutru. Mejlove potpisuje glavna direktorka za ljudske resurse Amazona, Bet Galeti.

„Imam važne, ali teške vesti koje želim da podelim sa vama“, navodi se u imejlu.

„Nakon detaljnog preispitivanja naše organizacije, prioriteta i onoga na šta treba da se fokusiramo u budućnosti, doneli smo tešku poslovnu odluku da ukinemo određene pozicije širom Amazona. Nažalost, vaša pozicija je obuhvaćena ovim promenama i vaš radni odnos će se završiti nakon perioda obaveštenja.“

U obaveštenju se navodi da će zaposleni dobiti podršku na sledeće načine:

period bez obaveze rada uz punu platu i beneficije

otpremninu i tranzicione beneficije

podršku za pronalaženje novog posla i 12 meseci besplatnog pristupa AWS Skill Builder platformi

Interne Slack poruke u koje je Business Insider imao uvid ukazuju na to da su pogođeni timovi unutar Amazon Web Services (AWS) cloud sektora, uključujući AI cloud servis Bedrock, cloud data warehouse servis Redshift, kao i ProServe konsultantski tim, ali i maloprodajni timovi poput Prime pretplatničke usluge i tima za last-mile Delivery Experience.

Ovo je najnoviji talas masovnih otpuštanja od oktobra, kada je Amazon otpustio 14.000 zaposlenih. Amazon zapošljava više od 1,5 miliona ljudi globalno, dok korporativna radna snaga čini relativno manji deo tog broja – oko 350.000 zaposlenih.

Kako mediji navode, Amazon nije odgovorio na zahtev za komentar.

Pročitajte ceo imejl

U nastavku je ceo imejl zaposlenima koji dobijaju otkaze u ovom talasu:

„Imam važne, ali teške vesti koje želim da podelim sa vama. Nakon detaljnog preispitivanja naše organizacije, prioriteta i onoga na šta treba da se fokusiramo u budućnosti, doneli smo tešku poslovnu odluku da ukinemo određene pozicije širom Amazona. Nažalost, vaša pozicija je obuhvaćena ovim promenama i vaš radni odnos će se završiti nakon perioda obaveštenja.

Ove odluke nisu donete olako i svesni smo značajnog uticaja koji imaju. Posvećeni smo tome da vas podržimo tokom ove tranzicije kroz sledeće mere:

period bez obaveze rada uz punu platu i beneficije

ponudu otpremnine i tranzicionih beneficija

eksternu podršku za zapošljavanje i 12 meseci besplatnog pristupa AWS Skill Builder platformi

Od ovog trenutka više niste u obavezi da obavljate posao u ime Amazona i nastavićete da primate punu platu i beneficije tokom narednih 90 dana.

Verovatno imate pitanja i tu smo da na njih odgovorimo. Uskoro ćete dobiti poziv da zakažete razgovor sa rukovodiocem i/ili HR kontakt osobom iz vašeg tima kako biste razgovarali o detaljima tranzicije i načinima na koje vam možemo pružiti najbolju podršku. Iako je ovaj sastanak opcioni, preporučujemo da mu se virtuelno pridružite jer pruža priliku da se pozabavite vašim individualnim pitanjima.

Takođe, do kraja dana ćete dobiti poseban imejl od Amazon – Enterprise Document Management sistema sa zvaničnom dokumentacijom o obaveštenju. Imajte u vidu da je vaš pristup bedžu ograničen; ukoliko se trenutno nalazite u Amazon kancelariji, obezbeđenje vam može pomoći pri izlasku iz zgrade.

Tokom perioda tranzicije bez obaveze rada, i dalje ćete imati pristup internom imejlu, Chime-u i A to Z platformi na svom ličnom uređaju, a naš primarni kanal komunikacije sa vama biće imejl. Molimo vas da zadržite svoj YubiKey kako biste mogli da pristupite imejlu na ličnom računaru.

Preporučujemo da sada proverite da li imate pristup ovim alatima na svom ličnom uređaju i da li je vaša lična imejl adresa ažurirana u A to Z sistemu. Više informacija o instalaciji A to Z platforme, povezivanju sa MyHR sistemom i pristupu Chime-u i imejlu možete pronaći na odgovarajućoj stranici.

Razumemo da je ovo teško obaveštenje i u nastavku smo podelili odgovore na neka od najčešćih pitanja u vezi sa platom, beneficijama, resursima za podršku i narednim koracima. Podsećamo da su članovi tima za podršku dostupni 24/7 putem MyHR-a ili Employee Assistance Portal-a (EAP), gde možete dobiti besplatnu i poverljivu pomoć — oba servisa dostupna su u okviru A to Z platforme.

Lično sam posvećena tome da dobijete svu pomoć koja vam je potrebna tokom ove promene. Slobodno odgovorite na ovaj imejl ukoliko naiđete na bilo kakav problem bilo da je reč o tehničkim poteškoćama, pitanjima o narednim koracima ili bilo kakvim drugim nedoumicama.

Hvala,

Bet Galeti

(SVP, People Experience & Technology)