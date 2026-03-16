Vlada Srbije na ovonedeljnom zasedanju usvojiće novi Zakon o zaštiti potrošača koji će već u petak ući u redovnu skupštinsku proceduru i na uvajanje u parlamenetu, najavila je Jagoda Lazarević ministarka unutrašnje i spoljne trgovine na obeležavanju Međunarodnog dana zaštitite potrošača u Evropskoj kući u Beogradu.

- Idemo na novi zakon, ne na izmene i dopune, zato što smo prateći evropske standarde zaista uneli velike izmene. Zajedno sa ostala dva zakona, koja su već ušla u skupštinsku proceduru - Zakon o trgovačkim praksama i izmene i dopune Zakona o trgovini, koje Skupština treba da usvoji, ova tri nova zakona će nam značajno pomoći u uvođenju evropskih standarda na unutrašnje tržište Srbije - rekla je ministarka.

Nacionala kampanja pod nazivom "EU standardi u službi građana Srbije" biće od danas vidljiva na ulicama Beograda, Niša i Novog Sada putem bilborda sa ključnim porukama i sloganom kampanje, ali i kao reklame na Javnom servisu.

- Tema ovogodišnjeg svetskog dana potrošača je bezbednost proizvoda. Uprkos svim promenama koje smo doživeli poslednjih godina, kao i činjenicu da digitalni način trgovine postaje jedan od sve važnijih segemenata, istovremeno na velika vrata vraća pitanje bezbednosti proizvoda što i jeste u osnovi zaštita potrošača - rekla je ministarka Lazarević.

Ona je podsetila na preporuke UN da nadležni organi treba da razvijaju zakone, pravila, propise i politike i tako učestvuju u razvoju standarda u cilju bezbednosti proizvoda.

- Ključna poruka ovogodišnje kampanje je - EU standardi u službi građana Srbije. Na ovaj način smo želeli da pokažemo da u ovoj važnoj oblasti koju je Evropa prepoznala pre više decenija Srbija donosi konkretne i jasne korake usaglašavaći i približavajući se tim visokim evropskim standardima - naglasila je ministarka Lazarević.

Kampanju zajednički sprovode delegacija Evropske unije u Srbiji i Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine sa ciljem upoznavanja građana Srbije sa njihovim potrošačkim pravima.

Ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat je naglasio da su prava i zaštita potrošača temelj tržišta koje se gradi na konkurentnim cenama i fer uslovima, što je za Srbiju kao kandidata za EU izuzetno važno.

- To je ključni element u stabilnosti i integraciji srpskog tržišta u evropsko uz poštovanje svih standardna koji već postoje u Evropi - rekao je Bekerat.

Podsećamo, Svetski dan prava potrošača obeležava se svake godine 15. marta širom sveta, kao podsetnik na značaj zaštite građana u ulozi potrošača i na njihova osnovna prava prilikom kupovine roba i usluga.

Ujedinjene nacije ustanovile su ovaj datum 1983, u znak sećanja na govor američkog predsednika Džona Kenedija iz 1962. godine, kada je prvi put jasno istaknuto da potrošači imaju pravo na bezbednost, informisanost, zaštitu interesa, pravo na izbor i pravo na učešće.