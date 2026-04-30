Slušaj vest

Tridesetogodišnja Milica Ljujić, prošlogodišnji Mladi menadžer godine - po izboru Regionalne privredne komore, vratila se, posle studija u Beču, u rodno Prijepolje. Želja joj je bila da znanjem iz menadžmenta i biznisa pomogne ocu, ali posle njegove iznenadne smrti, preuzela je rukovođenje porodičnom firmom u drvnoj industriji, sa više od stotinu zaposlenih.

Detinjstvo je provela u očevoj pilani i pogonima za proizvodnju peleta, ljubav prema muzici odvela je u Beograd gde je završila gimnaziju i Muzičku školu Mokranjac, u Beču se okrenula studijama ekonomije. A spletom životnih okolnosti preuzela je, pre tri godine, brigu o kompaniji koja hrani više od sto porodica.

1/5 Vidi galeriju Milica Ljujić vratila se u Prijepolje Foto: Printscreen RTS

“Ja nisam htela da neko, bilo ko nagazi nogom na ono što je građeno 30 godina. Prosto su ljudi iznenađeni, pa ne znam da li više time što sam žensko ili više što sam u ovim godinama preuzela pre nekih, pa sad i 3 godine firmu da vodim”, navodi Milica Ljujić, direktor Star Jela doo, Prijepolje.

Vetar u leđa su joj majka i dve mlađe sestre, a podrška radnici od kojih su mnogi tu od osnivanja firme.

Veljko Vuković, šef proizvodnje peleta objašnjava: „Na početku kod ljudi bilo je bojazni kako će posle smrti vlasnika firme, ali kako su proticali meseci osetili smo neku sigurnost kod Milice, ona je dugo sa njinm bila i učila je od njega posao i za sada se osećamo sigurno”.

“Posle fakulteta je ovde dolazila, ja iskreno nisam ima nikakvu sumnju da ona to neće moći“, naglašava Milosav Pejatović, špediter u firmi.

I ako su na početku proizvodili 20 hiljada tona peleta godišnje, danas proizvode četiri puta više, ali prioritet im je kvalitet, a ne kvantitet zarad tržišta koje im je osim u Srbiji i u susednim zemljama, dodaje tridesetogodišnja Milica.

“Ja sam na primer živela 4 godine u Austriji i vidim da mi dosta još uvek kaskamo za svima njima; zelena energija je nešto što će tek da se budi i prosto nam je prvi cilj stabilnost i održavanje konstantnog posla, znači 12 meseci u godini, a ne nekog sezonskog”, smatra Milica Ljujić.

Kao pioniri u prijepoljskom kraju u proizvodnji peleta i biomase, u potrazi su za partnerima sa kojima bi radili postrojenje za proizvodnju električne energije, dodaje Milica kojoj je pre 2 godine uručeno i priznanje Žene u biznisu za najbolju mladu preduzetnicu.