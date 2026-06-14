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Grčka ostrva i skrivene plaže najbolje se istražuju u sopstvenoj režiji, zbog čega je iznajmljivanje automobila jedan od najpametnijih poteza za letovanje. Pred početak letnje sezone, potražnja za vozilima naglo raste, a sa njom i cene. Kako biste izbegli neprijatna iznenađenja na šalteru i skrivene troškove, istražili smo pravila i uslove rentiranja automobila u Grčkoj za strane državljane.

Uslovi za iznajmljivanje

Pre nego što uopšte pogledate cene, važno je da znate da li ispunjavate osnovne uslove koje postavljaju grčke rent-a-car agencije.

Vozačka dozvola

Državljanima Srbije za vožnju u Grčkoj zvanično nije potrebna Međunarodna vozačka dozvola (MVD), već je dovoljna naša nova, biometrijska nacionalna dozvola. Ipak, praksa na terenu je ponekad drugačija; pojedine manje ili ostrvske agencije (zbog osiguranja) i dalje insistiraju na MVD. Vozačka dozvola, u svakom slučaju, mora biti izdata pre najmanje jedne (a negde i dve) godine.

Starosna granica

Minimalna starosna granica za iznajmljivanje je uglavnom 21 godina. Međutim, vozači mlađi od 25 godina gotovo uvek plaćaju "taksu za mladog vozača", a viša klasa vozila (poput SUV modela) im je često nedostupna. Slična pravila i dodatne takse ponegde važe i za starije vozače (preko 70 godina).

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Kreditna kartica i depozit

Za preuzimanje automobila, u preko 90% slučajeva biće vam neophodna kreditna (ne debitna) kartica isključivo na ime glavnog vozača. Agencija će na njoj privremeno blokirati sredstva za depozit koji garantuje pokriće eventualne štete. Neke agencije prihvataju debitne kartice, ali pod uslovom da na licu mesta kupite njihov najskuplji paket osiguranja bez učešća u šteti.

Koliko košta rent-a-car u Grčkoj

Cene iznajmljivanja su izuzetno podložne sezonskim oscilacijama, ali i lokaciji. Velika i prometna ostrva poput Krita ili Rodosa, kao i kopneni deo (Atina, Solun), obično imaju povoljnije cene jer postoji ogromna konkurencija među agencijama. Sa druge strane, luksuzna ostrva poput Mikonosa ili Santorinija diktiraju znatno više cene.

Okvirne dnevne cene u špicu sezone (jul i avgust): Mali gradski automobili (Toyota Aygo, VW Polo, Fiat 500): Od 40 do 70 evra po danu. Srednja i kompaktna klasa (Sedan, Hečbek): Od 60 do 90 evra po danu. Kompaktni SUV modeli i porodična vozila: Od 80 do 120 evra po danu. Luksuzna vozila, kombiji i kabrioleti: Od 150 evra pa naviše po danu.

Primenjuje se pravilo, što duže iznajmljujete, to je cena po danu niža. Paket na 7 dana će uvek dati drastično bolji dnevni prosek nego iznajmljivanje na samo 2 ili 3 dana. Ukoliko putujete van špica sezone, cene su niže za čak 40% do 50%.

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Osiguranje i misterija depozita

Ovo je stavka na kojoj putnici najčešće naprave grešku, gledajući isključivo osnovnu cenu najma na internetu.

Osnovno osiguranje (CDW - Collision Damage Waiver): Obično je uključeno u osnovnu cenu, ali dolazi sa "učešćem u šteti (franšizom)". To znači da, ukoliko oštetite vozilo, vi plaćate popravku do iznosa franšize (najčešće između 800 i 1.500 evra, zavisno od klase vozila), a osiguranje pokriva sve preko toga. Upravo taj iznos franšize vam agencija blokira na kreditnoj kartici kao "depozit".

(CDW - Collision Damage Waiver): Obično je uključeno u osnovnu cenu, ali dolazi sa "učešćem u šteti (franšizom)". To znači da, ukoliko oštetite vozilo, vi plaćate popravku do iznosa franšize (najčešće između 800 i 1.500 evra, zavisno od klase vozila), a osiguranje pokriva sve preko toga. Upravo taj iznos franšize vam agencija blokira na kreditnoj kartici kao "depozit". Puno osiguranje (Full Coverage / Super CDW): Ukoliko želite miran san, bez straha od ogrebotina na parkingu, možete dokupiti puno osiguranje bez učešća u šteti. Ono se doplaćuje najčešće između 10 i 20 evra po danu. Kupovinom ovog paketa, agencija najčešće potpuno ukida obavezu ostavljanja depozita,ili blokira simboličan iznos samo za gorivo i kazne. Skrivena pravila i korisni saveti za vožnju

Kada jednom preuzmete ključeve, morate poštovati specifična pravila grčkih agencija kako biste izbegli visoke penale.

U Grčkoj su vozila sa manuelnim menjačem apsolutni standard. Automobili sa automatskim menjačem su retki, brzo se rezervišu i cena im je osetno viša, ponekad i do 30-40% skuplja u špicu sezone.

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Ukoliko planirate da trajektom pređete sa kopna na ostrvo ili sa ostrva na ostrvo, važno je da znate da većina rent-a-car kompanija po ugovoru "strogo zabranjuje" vožnju njihovog vozila na trajektu bez prethodnog pismenog odobrenja. Razlog je što osnovno osiguranje često ne pokriva štetu nastalu dok je vozilo na brodu.

Takođe, ostrva su puna prelepih, ali teže dostupnih plaža do kojih vode makadamski putevi. Čak i ako ste iznajmili veliki SUV, vožnja van asfaltiranih puteva je u 99% ugovora zabranjena. Ako na takvom putu probušite gumu ili oštetite podvozje, osiguranje vam neće priznati štetu i celokupan trošak pada na vas.

Ubedljivo najčešća i najpoštenija politika je "puno do punog". Automobil dobijate sa punim rezervoarom i u obavezi ste da ga takvog i vratite. U suprotnom, agencija će vam naplatiti nedostajuće gorivo po znatno višoj ceni od tržišne, na šta će dodati i "taksu za uslugu točenja".

Sledi i zlatno pravilo. Prilikom preuzimanja automobila, detaljno ga pregledajte zajedno sa agentom. Fotografišite i snimite iz više uglova svaku, pa i najmanju postojeću ogrebotinu, udubljenje, stanje felni, enterijer i nivo goriva na instrument tabli. To je vaš jedini, ali najsigurniji dokaz prilikom vraćanja vozila.

Najbolji pristup iznajmljivanju u Grčkoj jeste planiranje unapred, online rezervacije obavljene nekoliko meseci pre leta garantuju najbolji izbor vozila i niže cene. Čitajte uslove, birajte poznate platforme sa transparentnim pravilima i uživajte u slobodi koju automobil pruža.