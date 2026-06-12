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Iskustva turista koji su letovali u Vrahosu uglavnom su veoma pozitivna, te se na društvenim mrežama nađu tek poneki negativni komentar i oni se uglavnom odnose na talase, ali i na to da mesto nema klasično šetalište.

Među pozitivnim stvarima posetioci posebno ističu prostranu plažu dugu nekoliko kilometara, postepen ulazak u more i kristalno čistu vodu.

Mnogi smatraju da je Vrahos idealna destinacija za miran odmor jer nema preterane gužve ni tokom glavne sezone, a podaci na koje se nailazi kažu da se nigde ne plaćaju ležaljke, već samo konzumacija što je zaista retkost na obali.

Turisti često navode da su cene u restoranima i kafićima pristupačnije u poređenju sa popularnijim destinacijama u Grčkoj. Gostoljubivost domaćina, prijatna atmosfera i prelepi zalasci sunca dodatno doprinose pozitivnim utiscima.

Vrahos je veoma popularan među porodicama sa decom zahvaljujući bezbednim plažama, postepenom ulasku u more i mirnom okruženju. U mestu se nalaze poslastičarnice i sadržaji prilagođeni najmlađim gostima. Nedostatak velikih noćnih klubova i bučnog noćnog života dodatno doprinosi opuštenoj atmosferi.

Foto: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Smeštaj u Vrahosu

Ponuda smeštaja u Vrahosu uglavnom se sastoji od apartmana, studija i vila koje se nalaze u blizini plaže, a kako su svi smeštaji u prva dva reda od mora velika je šansa da će smeštaj imati i divan pogled na more.

Većina objekata nudi klimatizovane sobe, besplatan Wi-Fi i parking, što je posebno pogodno za goste koji dolaze sopstvenim prevozom.

Smeštaj se može pronaći za različite budžete, od ekonomičnih apartmana za porodice do modernih vila sa pogledom na more. Velika prednost je što se mnogi objekti nalaze na samo nekoliko minuta hoda od plaže.

Plaža u Vrahosu

Glavna atrakcija letovališta je duga peščano-šljunkovita plaža koja povezuje Vrahos sa susednim mestom Loutsa. Plaža je uređena, sa ležaljkama, suncobranima, barovima i tavernama. More je izuzetno čisto, a postepena dubina ga čini pogodnim za porodice sa malom decom.

Ljubitelji sportova na vodi mogu uživati u vožnji pedalina, kajaka i drugim aktivnostima tokom letnjih meseci.

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Plaže u Vrahosu i okolini

Jedna od najvećih prednosti Vrahosa je njegova impresivna obala i zalazak Sunca za koje turisti kažu da "upada direkt u more".

U blizini se nalaze i manje uvale i plaže koje privlače ljubitelje mirnijeg odmora. Kada su veliki talasi iskusni turisti preporučuju vožnju do Aloniki plaže ili mesta Amudija gde nema takvih talasa.

Na kratkoj vožnji automobilom mogu se posetiti plaže oko Parge, ali i obići Lefkadu koja je malo dalja ali svakako vredi truda i pomena. Neke od najlepših plaža Grčke poput Porto Kaciki ili Egremni plaže udaljene su na oko dva sata vožnje od Vrahosa, pa za one odvažne to može da bude avantura, ali i miks aktivnog odmora kakav Vrahos ne pruža.

Šta obići u okolini Vrahosa

Boravak u Vrahosu pruža mogućnost obilaska brojnih zanimljivih lokacija u regionu.

Među najpopularnijim izletima su posete gradu Parga, ostrvima Paksos i Antipaksos i reci Aheron koja se nalazi u malom ribarskom mestu Amudiji. Ove destinacije poznate su po prirodnim lepotama, istorijskim znamenitostima i autentičnoj grčkoj atmosferi.

Gde svaki horoskopski znak ovog leta treba na odmor Foto: Tom Plevnik/Shutterstock

Da li je Vrahos dobar izbor za letovanje

Od mnogih lokacija u Grčkoj, Vrahos je odličan izbor za sve koji traže mirno grčko letovalište sa lepom plažom, čistim morem i kvalitetnim smeštajem. Za one koji traže klasično šetalište i dobar provod uveče Vrahos definitivno nije.

Pozitivna iskustva turista, povoljnije cene i dobra lokacija za izlete čine ga jednom od najzanimljivijih destinacija na zapadnoj obali Grčke, piše Euronews.

Supermarketi u Vrahosu

Vrahos ima nekoliko manjih marketa i prodavnica mešovite robe u kojima se mogu kupiti osnovne životne namirnice, piće, voće, povrće, pekarski proizvodi i potrepštine za plažu.

Tokom letnje sezone radno vreme prodavnica je prilagođeno turistima, pa su mnogi objekti otvoreni od ranog jutra do kasnih večernjih sati.

Za veću kupovinu i širi izbor proizvoda, turisti često odlaze u obližnje gradove kao što su Preveza i Parga, gde se nalaze veći supermarketi, prodavnice odeće, apoteke i druge uslužne delatnosti.

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Restorani i taverne

Duž šetališta i uz samu plažu nalazi se veliki broj tradicionalnih grčkih taverni, restorana i kafića. Gosti mogu uživati u svežoj ribi, morskim plodovima, girosu, suvlakiju i drugim specijalitetima grčke kuhinje.

Posebno su popularni restorani sa terasama uz more, gde se tokom večeri može uživati u pogledu na zalazak sunca.

Kako stići do Vrahosa

Do Vrahosa se za nekoh desetak sati dolazi automobilom iz Srbije, što mnogim turistima pruža fleksibilnost za obilazak okolnih mesta i plaža. Put je dobro povezan sa ostatkom regiona, a blizina gradova poput Preveze i Parge omogućava jednostavan pristup dodatnim sadržajima, izletima i atrakcijama.