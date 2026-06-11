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Letovanje u Grčkoj i ove sezone je ubedljivo glavna tema među domaćim turistima, a društvene mreže su se bukvalno usijale od rasprava o tome koliko košta dan na plaži. Najnoviji podaci sa Sitonije, tačnije iz popularnog mesta Toroni, pokazuju da vas jedan dan na ležaljci može koštati kao tri ručka, ali i da možete proći iznenađujuće jeftino - sve zavisi od toga u koji lokal sednete.

Raspon cena za plažne setove ovog juna je neverovatan, pa se tako tik jedna uz drugu nalaze ponude od kojih se vrti u glavi, ali i one koje su sasvim prihvatljive za prosečan džep.

Od 10 do 50 evra

U zavisnosti od koncepta samog bič bara, uslovi za korišćenje ležaljki i suncobrana u Toroniju drastično se razlikuju od lokala do lokala:

Najpovoljnija varijanta

U pojedinim barovima kompletan set ležaljki možete iznajmiti za fiksno 10 evra, dok se piće koje naručite plaća odvojeno.

Srednja klasa sa pićem u ceni

Postoje mesta gde cena zavisi od reda u kom sedite. Tako ćete set u prvom redu platiti 16 evra, dok su ostali redovi 14 evra, ali u tu cenu imate uključena dva pića.

Susedni lokal - potpuno druga priča

Odmah pored ovih pristupačnih opcija nalaze se barovi gde nema fiksne cene seta, već morate da ostvarite minimalnu konzumaciju od čak 50 evra da biste proveli dan na plaži.

Cene skaču kako se približava špic sezone

Za one koji traže nešto ekskluzivniji tretman, cene idu još više. Pojedini restorani na obali tokom juna uslovljavaju goste minimalnom konzumacijom od 20 evra za set, ali već je najavljeno da ta cifra u julu i avgustu skače na 30 evra.

Najskuplja opcija na koju naši ljudi trenutno nailaze u Toroniju jeste bar koji ležaljke u prvom redu naplaćuje čak 30 evra po osobi (60 evra za par), dok su zadnji redovi 20 evra po osobi, pri čemu se svako poručeno piće plaća dodatno. Jedini koji dobro prolaze u ovim skupljim varijantama jesu gosti pripadajućih hotela, koji imaju besplatne ležaljke uz uslov da naruče bar jedno piće.

Reakcija srpskih turista: Očekivali smo da je mnogo gore

Iako se svake godine u medijima podiže drama oko poskupljenja na grčkim plažama, reakcije naših turista koji se trenutno nalaze na Sitoniji prilično su iznenadile javnost. Umesto očekivanog besa i šoka, većina ljudi smatra da su cene zapravo sasvim korektne.

- E, ovo stvarno nisam očekivala. Osim ovih bezobraznih od 50 evra, sve ostalo je skroz u redu i pristupačno - prokomentarisala je jedna turistkinja.

- Odlične cene, iskreno sam mislila da su znatno veće s obzirom na to koliko se priča o poskupljenjima - dodala je druga.

Na kraju, među stotinama komentara o cenama, najveće simpatije i smeh pobedio je komentar jednog našeg čoveka koji je rešio da skrati muke sa kalkulacijama:

- A koliko plaćamo mi što donosimo svoje ležaljke i suncobran?! - šaljivo je prokomentarisao jedan korisnik na mrežama.