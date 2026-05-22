Slušaj vest

Zamenik premijera Severne Makedonije i ministar transporta Aleksandar Nikoloski najavio je da će do 2031. godine njegova zemlja imati brzu železnicu od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom.

"Rok koji smo prvobitno postavili, 2031. godina, ostaje i tada ćemo imati brzu prugu od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom, dvokolosečnu", rekao je Nikoloski.

Skup projekat

Prema njegovim rečima, cena brze pruge po kilometru bi trebalo da bude nešto ispod deset miliona evra, što znači da bi ceo projekat trebalo da košta negde oko dve milijarde evra.

Nikoloski je istakao da će nova trasa, koja se ne poklapa sa postojećom železničkom prugom, biti kraća za oko 35 kilometara.

"Sadašnja železnička pruga od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom dugačka je 235 kilometara, ali nova, jer će koristiti mnogo praviju liniju, biće dugačka nešto manje od 200 kilometara", rekao je ministar transporta Severne Makedonije.

Prema njegovim rečima, projekat brze železnice započet je prošle jeseni, a ove godine radi se najvažniji deo projekta. To je deo koji podrazumeva dobro planiranje, geotehnička istraživanja, istraživanje uticaja na životnu sredinu, istraživanje uticaja na sredinu u kojoj ljudi žive, kao i arheološka nalazišta.

Brzi voz spaja tri zemlje

Naglasio je da se radi veoma ozbiljno, ali da, kako je rekao, dok se sve te stvari ne završe, nema pravo da ih otkriva javno.

"Ali, reći ću jedan mali detalj - timovi sa kojima radimo i vrhunske svetske kompanije koje je preporučila Velika Britanija, ponudili su devet ruta i od njih je jedna izabrana kao najbolja", istakao je Nikoloski.

Precizirao je da na grčkoj strani već postoji brza železnica od Atine do Soluna i da je trenutno u toku tender od Soluna do granice sa Severnom Makedonijom.

"Sa srpske strane već je puštena u funkciju brza pruga Beograd-Budimpešta, trenutno se radi na pruzi Beograd-Niš, a rade i na pronalaženju sredstava za deonicu od Niša do Skoplja", rekao je Nikoloski.