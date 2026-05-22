Grad Andernah razvio je poseban koncept poznat kao "jestivi grad". Ideja je da se građani aktivno uključe u sadnju i održavanje urbanog zelenila, pa se u javnim površinama sade voće i povrće koje svako može slobodno da ubere. Na taj način stanovnici postaju svesniji smene godišnjih doba, kao i prirodnih procesa sadnje, uzgoja i berbe.

Među biljkama koje se najčešće mogu pronaći nalaze se orasi, kesteni i bademi, ali i artičoke, krompir, blitva i kelj. Sadnja ovakvih kultura doprinosi tome da zdrava hrana bude dostupna svima. Jestive bašte smeštene su uz stare gradske zidine u centru grada.

Branje dozvoljeno

Moto grada Andernaha je branje dozvoljeno. Na javnim zelenim površinama sade se šargarepa, pasulj, različite vrste voća i bobičastog voća, začinsko bilje i cveće, čime je stvoren potpuno drugačiji pristup uređenju gradskog zelenila.

Svake godine posebna pažnja posvećuje se jednoj biljnoj vrsti. Tako je 2010. godine u dvorskoj bašti posađena 101 sorta paradajza, 2011. čak 100 vrsta pasulja, 2012. godine 20 sorti luka, dok je 2013. bila posvećena kupusu. U neposrednoj blizini nalazi se i mali vinograd sa različitim sortama grožđa koje posetioci mogu i da probaju.

Zelene površine i održiva proizvodnja

Pored centra grada, i četvrt Ajh smatra se delom zelenog grada, gde je uređena permakulturna bašta površine 14 hektara.

U Ajhu se voće i povrće uzgajaju po principima ekološke proizvodnje, bez upotrebe pesticida i uz korišćenje isključivo mineralnih đubriva. Na istoj parceli sade se različite biljne vrste koje međusobno dobro funkcionišu, dok se za očuvanje kvaliteta zemljišta koristi malčiranje.

Na ovom području mogu se videti i retke vrste domaćih životinja. Proizvodi iz ovih bašti prodaju se direktno u centru grada po pristupačnim cenama. Nakon što se završi berba u gradskim baštama, nova količina svežeg voća i povrća stiže upravo iz Ajha.