Slušaj vest

Realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Vojvodinu, izgradnja mosta preko Dunava koji direktno spaja Bačku Palanku sa sremskim selima Neštin i Vizić, ulazi u završnu fazu priprema. Ovaj kapitalni projekat, proglašen investicijom od posebnog značaja zaključkom Vlade Srbije, zauvek menja svakodnevni život meštana, ukidajući potrebu za prelaskom državne granice i ulaskom u Evropsku uniju radi dolaska do sopstvene opštine.

Prema trenutnim procenama i najavama nadležnih, most bi trebalo da bude završen 2029. godine, odnosno za četiri godine od potpisivanja ugovora.

Kraj višedecenijskih muka za meštane Neština i Vizića

Danas, stanovnici Neština i Vizića suočavaju se sa jedinstvenim i iscrpljujućim problemom. Da bi stigli do centra svoje opštine u Bačkoj Palanci, gde se nalaze škole, dom zdravlja, administracija i većina radnih mesta, oni moraju da uđu u Hrvatsku kod Iloka, pređu šengensku zonu, a zatim ponovo uđu u Srbiju. Isti komplikovani put čeka ih i u povratku.

1/5 Vidi galeriju Gde će biti izgrađen novi most na Dunavu u blizini Bačke Palanke: Most Bačka Palanka-Neštin Foto: Youtube Printscreen

Put koji bi u normalnim okolnostima trajao desetak minuta, često se pretvara u sat vremena vožnje, a u vreme gužvi i znatno duže. Dodatni problem predstavlja i najavljeno uvođenje novog elektronskog sistema Evropske unije za evidenciju prelaska granice, što bi dodatno produžilo čekanja. Zbog ovakve situacije, mnogi svakodnevno gube vreme na granici, a stanovništvo se masovno iseljava, u Neštinu je nekada živelo više od hiljadu stanovnika, dok danas u njemu stalno boravi manje od polovine tog broja.

Pomoćnik direktora iz JP Putevi Srbije, Miodrag Poledica, ističe značaj ovog projekta za lokalno stanovništvo:

- Sa ovim mostom povezujemo Bačku i Srem, odnosno dve srpske teritorije. Trenutno, kada se iz Bačke Palanke ide ka mestima Neštin i Vizić, mora da se uđe u Hrvatsku kod Iloka, pa zatim ponovo u Srbiju.

Novi most omogućava građanima da više ne prolaze kroz Hrvatsku, čime se u potpunosti izbegavaju granične kontrole i dodatna zadržavanja.

- To je veoma značajno za svakodnevni život ljudi koji gravitiraju ka Bačkoj Palanci zbog škole, posla, zdravstvenih usluga i drugih potreba - zaključuje Poledica.

Foto: Gemini ilustracija

Dinamika projekta i faze izgradnje

Komercijalni ugovor za izgradnju mosta sa prilazima potpisan je 30. decembra 2025. godine. Ugovor su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, v.d. direktora JP Putevi Srbije Zoran Drobnjak i generalni direktor španske kompanije Centunion S.A. Felipe Canet.

Početak radova očekuje se polovinom naredne godine, čim se usvoji Plan detaljne regulacije i izda građevinska dozvola, dok će projekat pripremnih radova biti završen tokom ove godine.

Radovi se izvode u dve različite faze:

Faza 1: Obuhvata projektovanje, pripremne radove, pobijanje šipova i radove na fundiranju.

Faza 2: Obuhvata sve preostale radove, uključujući betonske stubove, čeličnu konstrukciju, kolovoznu konstrukciju mosta, prilazne saobraćajnice, drenažu i instalacije. Tehničke karakteristike mosta i trase

Foto: Gemini ilustracija

Ukupna vrednost investicije iznosi oko 15,23 milijarde dinara, koje je Vlada Srbije već izdvojila. Planirani objekat biće deo državnog puta IB reda broj 19 (M-18) i ceo se nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Dužina cele projektovane deonice: 3.352,23 metra (uključujući pristupne saobraćajnice).

Dužina samog mosta: 1.856,04 metra. Most se sastoji iz tri glavna dela: pristupni vijadukt sa strane Bačke Palanke, glavni most preko plovnog puta Dunava i pristupni vijadukt sa strane Neština.

Širina i profil: Ukupna širina mosta je 12 metara, a sadrži dve saobraćajne trake i dve pešačke staze. Širi društveni, ekonomski i regionalni značaj

Nadležni ističu da je u pitanju projekat o kome građani ovog kraja sanjaju više od tri decenije i da ugovor ima tri ključna aspekta, saobraćajni, ekonomski i društveni.

Bolja infrastruktura znači i olakšavanje privredne saradnje, podsticaj razvoja lokalne privrede i turizma, te jačanje veza među zajednicama koje su od devedesetih godina bile razdvojene.

Osim lokalnog olakšanja za meštane koji će sada do centra Bačke Palanke stizati za manje od deset minuta, most ima ogroman regionalni značaj. On omogućava najkraću vezu sela na desnoj obali Dunava sa Bačkom, ali i direktno povezuje Bačku Palanku sa Neštinom, Erdevikom i Kuzminom. Ova saobraćajnica skraćuje put prema auto-putu Beograd - Zagreb i omogućava znatno bržu vezu severozapadnog dela Vojvodine sa Republikom Srpskom preko graničnog prelaza Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini.