Slušaj vest

Kupovina polovnog automobila godinama je jedna od omiljenih tema vozača na Balkanu. Gotovo svi traže isto - da automobil bude pouzdan, da ne troši mnogo, da održavanje ne košta bogatstvo i da može dugo da traje bez velikih kvarova. I dok mnogi maštaju o luksuznim modelima, realnost većine kupaca svodi se na potragu za vozilom koje nudi najbolji odnos cene i kvaliteta.

Upravo zato stručnjaci poslednjih godina posebno izdvajaju nekoliko modela koji su se pokazali kao izuzetno pouzdani, a mogu se pronaći po relativno pristupačnim cenama na tržištu polovnjaka.

Toyota RAV4 jedan od najpouzdanijih automobila

Toyota RAV4 već godinama ima reputaciju izuzetno izdržljivog automobila, zbog čega ga često preporučuju i mehaničari i automobilski stručnjaci.

Poznati američki automehaničar Skoti Kilmer tvrdi da ovi modeli bez problema mogu da pređu stotine hiljada kilometara uz redovno održavanje.

- Nikada nisam video da se jedan od ovih automobila kvari. Sve dok ga ne potopite u duboku vodu, sistem je zaista odličan - rekao je Kilmer.

Pouzdanost ovog modela potvrđuju i podaci kompanije Warranty Solutions Group, koja je RAV4 svrstala među najpouzdanije automobile na tržištu.

Nissan LEAF najbolji među električnim automobilima

Iako je predstavljen pre više od deset godina, Nissan LEAF i dalje važi za jedan od najtraženijih električnih automobila među kupcima polovnjaka. Mnogi ga smatraju najjeftinijim ulaskom u svet električnih vozila, posebno sada kada stariji modeli mogu da se pronađu po mnogo nižim cenama nego ranije.

Prema istraživanju portala WhatCar, LEAF je zauzeo drugo mesto među 18 električnih modela po pouzdanosti, sa ocenom od čak 95,6 odsto. To ga čini jednim od najpouzdanijih električnih automobila koji trenutno mogu da se kupe kao polovni.

Dacia Duster nudi mnogo prostora za manje novca

Za porodice koje traže prostran SUV po pristupačnoj ceni, stručnjaci izdvajaju Daciju Duster.

Iako unutrašnjost ne nudi luksuz kao skuplji modeli, Duster je poznat po praktičnosti i velikom prtljažniku koji, sa oborenim sedištima, nudi više od 1.500 litara prostora.

Portal WhatCar navodi da ovaj model ima veoma dobru ocenu pouzdanosti, čak bolju od pojedinih konkurenata poput Ford Pume.

Polovni automobil ne mora da bude lutrija

Stručnjaci savetuju da se pri kupovini polovnog automobila ne gleda samo cena, već i troškovi održavanja, dostupnost delova i dugoročna pouzdanost.

Upravo zbog toga modeli poput Toyote RAV4, Nissan LEAF-a i Dacije Duster poslednjih godina postaju sve popularniji među vozačima koji žele siguran automobil bez velikih iznenađenja u servisu.