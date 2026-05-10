Slušaj vest

Sezonska zamena guma predstavlja jedan od ključnih koraka za očuvanje bezbednosti vozila, ali mnogi vozači nisu sigurni kako pravilno rasporediti gume u odnosu na dubinu profila. Ova odluka često nije intuitivna, a pogrešan raspored može značajno uticati na ponašanje automobila na putu.

Kod vozila sa prednjim pogonom, koji je danas najzastupljeniji, prednji točkovi imaju dvostruku funkciju, prenose snagu motora i podnose veći deo opterećenja pri kočenju. Zbog toga se prednje gume troše znatno brže u odnosu na zadnje.

Ipak, bez obzira na to, gume sa dubljim profilom uvek bi trebalo postaviti na zadnju osovinu. Zadnji točkovi imaju ključnu ulogu u održavanju stabilnosti tokom vožnje i sprečavanju zanošenja. Istrošene zadnje gume, naročito na mokrim ili klizavim kolovozima, mogu dovesti do gubitka kontrole nad vozilom i povećati rizik od akvaplaninga.

Ukoliko se kvalitetnije gume stalno postavljaju pozadi, razlika u istrošenosti između prednje i zadnje osovine će vremenom rasti. Prevelika razlika u dubini profila može negativno uticati na stabilnost i upravljivost vozila. Redovna rotacija točkova jedini je efikasan način da se ta razlika smanji i obezbedi ravnomerno trošenje sve četiri gume.

Stručnjaci savetuju rotaciju na svakih 15.000 kilometara, kao i prilikom svake sezonske zamene. Ovo pravilo važi i za vozače koji koriste letnje i zimske gume, ali i za one koji voze na celogodišnjim gumama, njima se preporučuje promena pozicije makar jednom godišnje. Poseban oprez potreban je kod vozila sa zadnjim pogonom, jer se gume na pogonskoj osovini kod njih brže troše.

Rotacija guma vrši se isključivo između prednje i zadnje pozicije na istoj strani vozila, odnosno prednja leva sa zadnjom levom i prednja desna sa zadnjom desnom. Dijagonalna zamena dozvoljena je samo kod simetričnih guma. Asimetrične gume su namenjene tačno određenoj strani vozila i imaju oznaku na bočnici koja pokazuje spoljašnju stranu, pa se ne mogu montirati na suprotnu stranu.

Važno je obratiti pažnju i na smer rotacije gume. Na bočnoj strani nalazi se strelica koja označava pravilan smer okretanja. Ako je guma postavljena suprotno od tog smera, prijanjanje uz podlogu neće biti optimalno, što može dovesti do lošijeg upravljanja i većeg rizika od proklizavanja na mokrom putu.

Prema zakonskim propisima, minimalna dozvoljena dubina profila iznosi 1,6 milimetara, ali ta granica ne garantuje potpunu bezbednost u svim uslovima. Stručnjaci preporučuju da se zimske gume zamene kada dubina profila padne ispod četiri milimetra, a letnje kada padne ispod dva milimetra. Najtačnije merenje postiže se upotrebom specijalnog mernog alata.

Pored istrošenosti, bitno je pratiti i starost guma. Datum proizvodnje nalazi se u DOT oznaci, prva dva broja označavaju nedelju, a druga dva godinu proizvodnje. Bez obzira na spoljašnji izgled, gume koje pokazuju znake starenja, poput pukotina ili poroznosti, treba zameniti što pre. Auto Bild preporučuje zamenu najkasnije nakon jedanaest godina od proizvodnje, dok je ADAC-ov savet stroži, ne koristiti gume starije od šest godina.