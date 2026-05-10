Nemački poljoprivrednik iz regiona Spreewald prijavio je krađu 48 krava i teladi, a portparolka Južne policijske direkcije saopštila je da nema indicija da su životinje same pobegle.

Poljoprivrednik je za Rundfunk Berlin-Brandenburg izjavio da veruje da su lopovi uglavnom ciljali krave dojilje i telad staru između šest i devet meseci. Dodao je i da pretpostavlja da su počinioci profesionalci, jer nije jednostavno uhvatiti i transportovati toliki broj životinja, prenosi Bild.

Šteta je procenjena na 75.000 evra, dok nemačka kriminalistička policija sprovodi istragu.

Pre samo dve i po nedelje, u mestu Uebigau-Wahrenbrück, u okrugu Elbe-Elster, nestalo je 69 grla stoke nakon što su počinioci provalili u dvorište i ciljano ukrali mlade krave.

- Tačno su znali gde ih neće videti, šta traže i gde da to pronađu - rekao je tada šef proizvodnje stoke poljoprivredne zadruge Grefendorf, Ekard Cšope za Bild i dodao da za sada nije poznato gde su lopovi odvezli ukradene krave.

- Ne u Poljsku, mi stočari se poznajemo. Verovatno na jug, možda čak i u Bugarsku - rekao je on.

Slični slučajevi zabeleženi su širom Nemačke, od Bavaria do Mecklenburg-Vorpommern.