Slušaj vest

Nemački poljoprivrednik iz regiona Spreewald prijavio je krađu 48 krava i teladi, a portparolka Južne policijske direkcije saopštila je da nema indicija da su životinje same pobegle.

Poljoprivrednik je za Rundfunk Berlin-Brandenburg izjavio da veruje da su lopovi uglavnom ciljali krave dojilje i telad staru između šest i devet meseci. Dodao je i da pretpostavlja da su počinioci profesionalci, jer nije jednostavno uhvatiti i transportovati toliki broj životinja, prenosi Bild.

Šteta je procenjena na 75.000 evra, dok nemačka kriminalistička policija sprovodi istragu.

Pre samo dve i po nedelje, u mestu Uebigau-Wahrenbrück, u okrugu Elbe-Elster, nestalo je 69 grla stoke nakon što su počinioci provalili u dvorište i ciljano ukrali mlade krave.

- Tačno su znali gde ih neće videti, šta traže i gde da to pronađu - rekao je tada šef proizvodnje stoke poljoprivredne zadruge Grefendorf, Ekard Cšope za Bild i dodao da za sada nije poznato gde su lopovi odvezli ukradene krave.

- Ne u Poljsku, mi stočari se poznajemo. Verovatno na jug, možda čak i u Bugarsku - rekao je on.

Slični slučajevi zabeleženi su širom Nemačke, od Bavaria do Mecklenburg-Vorpommern.

Iako bi transport stoke prilikom prelaska granice trebalo da bude pod kontrolom, postoji mogućnost da su počinioci životinje prevozili običnim kamionom.

Biznis Kurir/Dnevnik.rs

Ne propustiteInfoBizNaldo (2) je najveći "zavodnik" na farmi: Pario 43 ovce, ponosni otac sedmorki iz Bogatića
jagnjici-jaganjci.jpg
Moj biznisČekala ga sportska karijera pa ga povreda navela na sasvim drugi put: Sreten ostao na selu, mladi domaćin vodi farmu koja obrađuje 1.000 tovnih svinja godišnje
Svinje
Moj biznisJusuf iz Bosne za rad na jednoj od najvećih farmi nudi platu i radno vreme za poželeti, a radnika ni na vidiku
Jusuf Arifagić
Moj biznisDušan napravio jedinstvenu farmu na Balkanu: Divljač doveo sa Lovćena pa pripitomio retke vrste
Brzan, Batočina, galop, Dušan Kostić