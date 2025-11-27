Slušaj vest

Umesto da na svom imanju gaji krave, ovce i drugu uobičajenu stoku, Dušan Kostić iz sela Brzan, na pola puta izmedju Batočine i Jagodine, postao je jedinstven stočar u Srbiji. Sasvim neobična farma ovog domaćina prostire se na preko deset hektara zemlje i samo na njoj možete videti retke primerke belih jelena, srne i jelena lopatare. Među njima se posebno ističe retki beli jelen lopatar, doveden sa Lovćena. Dušan je uspeo da ispuni sve zakone i uredbe, kako bi se bavio ovom vrstom posla, a to je uzgoj divljači.

- Trenutno je na farmi oko 30 grla, ranije se dešavalo da ih bude još više. Zahtevne su životinje i treba im se posvetiti sa mnogo pažnje jer nisu jednostavne za čuvanje. Uspeo sam na ovom prostoru od 10 hektara da ih delimično pripitomim i one su sada poludivlje. Prepoznaju me i kada me ugledaju odmah dođu na hranilište. Međutim, kada osete nekog drugog čoveka pored mene, postaju sve obazrivije i beže što dalje, jer nisu pitome - kaže ovaj vredni domaćin.

Foto: RINA

Pozamašne količine hrane Dušan svakodnevno obezbedi kako bi prehranio ovo jedno sasvim neobično krdo. Posebna poslastica ovih životnja su seno i kukuruz koje im servira nadomak šume u kojoj se skrivaju od neželjenih pogleda.

- To su dve osnovne stvari koje one vole da konzumiraju, mada one kada su u brdu, same sebi traže hranu. One imaju taj urodjeni instikt potrage za hranom, uvek nešto pronađu, od lista do trave ili tome slično. To su životinje jako dobrog sluha, tačno znaju kada sam u blizini i šta sam im doneo, da li seno ili kukuruz. Sačekaju par minuta i same dodju na hranilicu i to pokazuje koliko su oprezne - kaže Dušan.

Foto: RINA

Kompletan nadzor nad ovom čudnom družinom, Dušan vrši sa četiri uzuzetno moderne čeke, sa kojih jedino dvogledom možete videti čuvenog belog jelena koji predstavlja pravu atrakciju za ljubitelje divljine.

- Prava je retkost imati jednog takvog belog jelena, ali nadam se da će ih uskoro biti i više. Čekam iz Češke da pristigne jedan primerak ženke, pa ću samim tim i umnožiti stado. Oni su na ceni, ali ja ih ne gajim zbog novca već iz hobija. Lovci znaju vrednost ove životnje, i ako je ona što se kaže u zlatu, njena cena je ide do 2.500 evra. To znači da je rog teži više od 3,5 kilograma i da ima raskošnu lopatu. Belom jelenu je potrebno oko pet godina da dostigne te karakteristike - zaključuje Dušan.