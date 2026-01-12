KORISNO ZA VOĆARE: Stanko je pokrenuo sjajnu platformu koja pomaže poljoprivrednicima, do stručnog saveta agronoma stiže se samo uz jedan klik
Dok se poljoprivredni proizvođači svakodnevno suočavaju sa neizvesnošću i poluinformacijama, digitalizacija im otvara novu mogućnost, tj. direktnu vezu sa stručnjacima, bez posrednika. Danas je, često, dovoljan samo jedan klik da bi se dobio pouzdan savet za negu i zaštitu poljoprivrednih kultura.
U vremenu kada digitalne tehnologije postaju deo svih segmenata društva, poljoprivreda ne zaostaje. Platforma „AGRONOM SOS ASISTENT“ prva je uvela savetodavne usluge koje omogućavaju da agronomi i stručni saradnici budu dostupni proizvođačima u svakom trenutku, onda kada im je pomoć najpotrebnija.
Idejni tvorac platforme, agronom Stanko Simović, ističe da je cilj aplikacije umrežavanje znanja, iskustva i saveta na jednom mestu.
- U sferi smo digitalizacije i u tom procesu nastojimo da omogućimo razmenu i deljenje informacija, kao i umrežavanje svih učesnika u proizvodnji. Naša personalizovana aplikacija, Agronom SOS asistent, omogućava da u svakom trenutku objedinite sve segmente proizvodnje, od rejonizacije, pozicioniranja i preporuka, do direktnog kontakta sa agronomima radi razmene informacija, što je u ovom periodu posebno važno zbog rezidbe, ali i komunikacije sa gazdinstvima i niza drugih aktivnosti - rekao je Simović za RINU.
Jedan od agronoma dostupnih na platformi je i Miloš Vujisić iz Čačka, koji navodi da su zimski meseci period intenzivnih konsultacija.
- U ovim zimskim mesecima najčešća pitanja odnose se na rezidbu, đubrenje i negu zasada. Savetujemo proizvođače da rezidbu obavljaju na temperaturama u plusu, iako ni blagi minus nije problematičan. Kada je ishrana biljaka u pitanju, važno je da, pored analiza zemljišta, konsultuju agronome kako bi se utvrdio potencijal prinosa i u skladu sa tim prilagodilo đubrenje. To su najčešće dileme u ovom periodu godine - kazao je Vujisić.