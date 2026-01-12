Slušaj vest

Dok se poljoprivredni proizvođači svakodnevno suočavaju sa neizvesnošću i poluinformacijama, digitalizacija im otvara novu mogućnost, tj. direktnu vezu sa stručnjacima, bez posrednika. Danas je, često, dovoljan samo jedan klik da bi se dobio pouzdan savet za negu i zaštitu poljoprivrednih kultura.

U vremenu kada digitalne tehnologije postaju deo svih segmenata društva, poljoprivreda ne zaostaje. Platforma „AGRONOM SOS ASISTENT“ prva je uvela savetodavne usluge koje omogućavaju da agronomi i stručni saradnici budu dostupni proizvođačima u svakom trenutku, onda kada im je pomoć najpotrebnija.

Idejni tvorac platforme, agronom Stanko Simović, ističe da je cilj aplikacije umrežavanje znanja, iskustva i saveta na jednom mestu.

Foto: RINA

- U sferi smo digitalizacije i u tom procesu nastojimo da omogućimo razmenu i deljenje informacija, kao i umrežavanje svih učesnika u proizvodnji. Naša personalizovana aplikacija, Agronom SOS asistent, omogućava da u svakom trenutku objedinite sve segmente proizvodnje, od rejonizacije, pozicioniranja i preporuka, do direktnog kontakta sa agronomima radi razmene informacija, što je u ovom periodu posebno važno zbog rezidbe, ali i komunikacije sa gazdinstvima i niza drugih aktivnosti - rekao je Simović za RINU.

Jedan od agronoma dostupnih na platformi je i Miloš Vujisić iz Čačka, koji navodi da su zimski meseci period intenzivnih konsultacija.