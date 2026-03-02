Slušaj vest

Od subote se svi pitaju samo jedno - hoće li rat Irana i Izraela imati nesagledive posledice po ceo svet, od zatvaranja moreuza i poremećaja u snabdevanju naftom, do pitanja da li smo već zakoračili u novi globalni sukob koji neće kratko trajati.

Kakve bi ekonomske i geopolitičke posledice takav scenario doneo i da li je svet na pragu Trećeg svetskog rata govorio je gost emisije "Redakcija" prof. dr Veljko Miljušković, ekonomista.

Mijušković kaže da je i prošle godine usledio problem sa Ormuskim moreuzom, kao putem trgovine.

- Kad god imate to neko "usko grlo" prolaska i deo koji je nezgodno pozicioniar, onda se ovakve stvari dešavaju. Otprike 20 miliona barela nafte dnevno se tu transportuje. To je petina proizvodnje i radi se o ozbiljnim količinama. Iako postoje alternativne rute, ne nisu ni blizu jednakih kapaciteta kao transfer preko moreuza - kaže Mijušković i dodaje:

- Kao posledicu imate dva efekta. Prvi efekat je psihološki, gde će odmah doći do povećanja cene naftnih derivata ali postoji i realni scenario pritiska na cene.

Dodaje i da sve zavisi od dužine trajanja sukoba, koji se čini da će trajati duže nego prošle godine.

Opek Plus uveo meru

Ključne članice saveza zemalja proizvođača nafte Opek Plus najavile su povećanje kvota nafte, više nego što su očekivalo nakon američkih i izraelskih napada na Iran. Mijušković tvrdi da je pitanje odnosa balansa proizvodnje i prodaje.

- Ključne članice su pogođene i pitanje je da li će piti dovoljna ključna mera Opeka za ovu situaciju. Što se tiče situacije kod nas, mi nemamo mnogo povezanosti sa naftom iz Irana, ali se radi o maloj ekonomiji koja kao takva trpi globalne nestabilnosti koji se prelivaju kod nas - rekao je i dodao:

- Pogođeni su regionalni igrači: Saudijska Arabija, Iran, Kuvajt, takođe pogođena je i kupovna strana: Kina, Japan i Ruska Federacija. Globalni odnosi su povezani i mi možemo očekivati da će taj inflatorni efekat da dođe i kod nas. Na neki način bi onda trebale da se aktiviraju robne rezerve - kaže Mijušković.

Cena nafte bi mogla skočili i na 200 dolara po barelu

Ekonomista prof. dr Bojan Dimitrijević istakao je za Kurir televiziju da je Ormuski moreuz zatvoren, a da to stvara problem drugim zemljama za snabdevanje:

- Neko govori o tome da bi cena nafte mogla da ode i od 200 dolara po barelu, a to bi bilo četiri puta više nego što je sada. Pokrenulo bi ogroman inflacioni talas u svetu i delimičnu nestašicu nafte. Veliko je pitanje kako će se ponašati Kina i Rusija ako se rat nastavi. Iran je jedan od glavnih snabdevača Kine naftom.

Nafta skočila 10%, berze u padu, zlato rekordno

Evropska tržišta kapitala reagovala su padom, povlačeći se sa rekordnih nivoa dostignutih prošle sedmice.

Evropski fjučersi gasa za april na otvaranju berze TTF dostigli su cenu od 38,050 evra po megavat-satu.

Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte porasla je za 9,17 odsto na 73,137 dolara, dok je nafta Brent skuplja za 9,81 odsto i iznosi 79,872 dolara.

Zlato je poskupelo na 5.412,64 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice dostigla je 5,9332 dolara po bušelu (27,216 kilograma).

Na valutnom tržištu Forex, vrednost evra prema dolaru iznosi 1,17012 dolara, što je pad od 0,93 odsto u odnosu na početak trgovanja, prenose domaći mediji.

