Srbija se nalazi u izazovnom periodu, ali država je već preduzela korake kako bi obezbedila dovoljne rezerve nafte i garantovala stabilno snabdevanje građana i industrije.

Iako postoji zabrinutost oko mogućeg prekida isporuka od strane JANAF-a, pregovori sa ruskim partnerima su u toku i daju nadu da će se situacija uspešno prevazići. Istovremeno, potencijalni problemi sa plaćanjem dobavljača i isplati plata radnicima dodatno komplikuju stanje, ali Vlada i menadžment NIS-a ulažu maksimalne napore da zaštite radna mesta i očuvaju stabilnost kompanije.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali kako će se ovo odraziti na građane bili su Veljko Mijušković, ekonomista, Nebojša Atanacković, iz Unije poslodavaca Srbije i Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost.

Obrknežev se osvrnuo na aktuelnu situaciju sa JANAF:

- Najnovija vest jeste da je JANAF dobio licencu, odnosno produženje do 15. oktobra da isporučuje sirovu naftu NIS-u, a NIS još nije. Dakle, ne znam šta se nalazi u NIS-ovom zahtevu, ali ovo za JANAF, znajući da tanker stiže u petak u luku u Hrvatskoj, pretpostavljam da je to zbog toga. Tanker je ranije naručen, a vremenski period je oko nedelju dana da on stigne i to bi bilo to. Možda je to poslednji tanker u ovom nekom periodu. Pozitivno za našu zemlju jeste što su nam skladišta aposlutno puna.

Mijušković je analizirao da li može da dođe do obrta u poslednjem trenutku:

- Nadam se da može, postoji određena doza optimizma jer ekonomski ovo ne odgovara ni jednoj od ovih strana. Tu postoji raznih opcija koje mogu biti u igri, a pored ove informacije, pročitao sam izjavu predsednika Hrvatske, koji je rekao da će se situacija sa vlasništvom NIS-a brzo rešiti. Definitivno se pregovori vode, svi ovi dodatni rokovi, verovatno iza zatvorenih vrata postoje pregovori. Svi ovi akteri, JANAF, SAD, Rusija, traže optimalno rešenje. Srbija je kolateralni momenat, ali verujem da će se pametno rešenje naći. Možda to bude kupovina američke nafte, a možda neka treća opcija.

Atanacković se nadovezao, pa rekao:

- Nije NIS jedini, oni su istovremeno uveli sankcije na oko 200 različitih kompanija koje su imale rusko vlasništvo. Nije se postavilo pitanje većinskog, već uopštenog vlasništva. Mi smo bili obuhvaćeni političkim interesima, NIS ne predstavlja vrednost u smislu profita i pomaganju povećanja ruskog budžeta, to i Amerikanci znaju, ali sa političkog ugla, to je dosta značajno. Rusi su od početka pravili kombinacije menjajući odnose vlasništva, ali su sve ukupno bili većinski. Videćemo šta će biti ako sanckije ne budu dalje odložene. Rusi bi se osetili kao gubitnici da Americi uspeju te sankcije.

Obrknežev je odgovorio da li je država spremna na najgori scenario:

- Apsolutno. Dakle, da napomenem hronologiju događaja, kada Srbija nije znala da može do ovoga da dođe, još te 2019. je krenula izgradnja osam rezervoara kapaciteta 100.000 tona sirove nafte u Smederevu. Imamo još skladišta, a tada niko nije znao šta će se desiti sada. Postoji mnogo rezervi, a kada se sve sabere, plus proizvodnja iz naših polja, iako nije preterana, jeste dovoljna za našu teritoriju. Sedam meseci smo sigurni što se tiče derivata, ako dođe do najgoreg, postoje i stalni dotoci derivata iz mađarske, i sve ono što mi posedujemo.

