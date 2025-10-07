Slušaj vest

A šta će se desiti sa Naftnom industrijom Srbije ukoliko Sjedinjene države uvedu sankcije 8. oktobra i da li će to biti "dan D" za naš energetski sistem, objasnio je Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku za Kurir televiziju.

- Politika može da se promeni, ja nemam neke insajderske informacije da li je to realno da se dogodi, koliko vidim to nije i očekujemo punu implementaciju sankcija. Sutra ne bi trebalo ništa značajnije da se desi u odnosu na danas, osim da saznamo konačno da li će stvarno biti uvedene sankcije. Pune sankcije bi imale efekat na običnog građanina, treba vreme da to prođe. Dakle, mi sad imamo malo veće zalihe naftnih derivata - kaže Kapor i dodaje:

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

- Cene su takve kakve jesu, vremenom će one da rastu u smislu da će poslovanje biti sve više i više otežano, drugim rečima, imaće sve veći i veći pritisak na njihovo poslovanje i samim time bi bili prinuđeni da eventualno i podižu cene svojih proizvoda. Srbija opet tu ima dosta mogućnosti da koriguje cene naftnih derivata, jer za recimo cenu benzina i dizela država Srbija putem carina i akciza učestvuje sa preko 55%, drugim rečima sve ostalo su cene naftne na tržištu, transportni troškovi itd. Ali naravno, ako Srbija smanji akcize i carine na naftne derivate, time smanjuje i prihod u državni budžet. A znamo da prihodi od naftnih derivata čine veći deo i značajan deo državnog budžeta.

Kapor kaže da nastupa veoma težak period, ali da neće biti ni približan vremenima 90ih, kada su se prodavale kantice:

- Biće pritisak na podizanje cena naftnih derivata, svakako će biti, ako ostanu akcize i carine na sličnom nivou, mi možemo očekivati u nekom narednom periodu i povećanje naftnih derivata čak i do 30%. Naftna industrija Srbije kontroliše otprilike oko 80% veleprodaje i oko 50% maloprodaje, dakle mi imamo i drugih benzinskih stanica, da kažemo, i one mogu da uvoze derivate iz okolnih država transportom, železnicom, drumskim saobraćajem i tako dalje.

