Slušaj vest

Naftna industrija Srbije podnela je 28. septembra Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije, saopštila je ta kompanija.

Naftna industrija Srbije je saopštila i da je podnela dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN liste.

"Reč je o dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine", navodi se u saopštenju kompanije.

Početak primene sankcija NIS-u odložen je do osmog, odnosno devetog oktobra.

Predsednik Vučić je tada rekao za RTS da su ponovo održani razgovori sa američkim partnerima sa još jednom molbom da se sankcije NIS-u odlože.

BiznisKurir/RTS

Ne propustiteInfoBiz"ŽELELI SU DA NAM UKAŽU POŠTOVANJE!" Predsednik Vučić se zahvalio Amerikancima na odlaganju sankcijama NIS-u: Za sedam dana...
Screenshot 2025-09-28 171046.png
InfoBizGRAĐANI PRAVE REZERVE BENZINA, TO JE LOŠE PO TRŽIŠTE! Sankcije NIS-u najavljene od prvog oktobra, stručnjaci o posledicama koje će trpeti srpska ekonomija
366448_250926.01_12_04_03.Still010.jpg
InfoBiz"AMERIKA NEĆE UVESTI SANKCIJE NIS-U!" Stručnjaci objašnjavaju: Reč je o političkoj igri usmerenoj prema Rusiji, cilj je energetski nezavisna Evropa
tramp (1).jpg
InfoBizPONOVO SE OČEKUJE ODLAGANJE SANKACIJA NIS-u! Bajatović: Važan je današnji razgovor Vučića i Rubija
Dušan Bajatović