Naftna industrija Srbije podnela je 28. septembra Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije, saopštila je ta kompanija.

Naftna industrija Srbije je saopštila i da je podnela dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN liste.

"Reč je o dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine", navodi se u saopštenju kompanije.

Početak primene sankcija NIS-u odložen je do osmog, odnosno devetog oktobra.

Predsednik Vučić je tada rekao za RTS da su ponovo održani razgovori sa američkim partnerima sa još jednom molbom da se sankcije NIS-u odlože.