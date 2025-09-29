NIS podneo novi zahtev SAD za licencu i uklanjanje sa SDN liste radi odlaganja pune primene sankcija.
NIS TRAŽI NOVO ODLAGANJE AMERIČKIH SANKCIJA! Zahteva specijalnu licencu i uklanjanje sa SDN liste
Naftna industrija Srbije podnela je 28. septembra Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije, saopštila je ta kompanija.
Naftna industrija Srbije je saopštila i da je podnela dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN liste.
"Reč je o dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine", navodi se u saopštenju kompanije.
Početak primene sankcija NIS-u odložen je do osmog, odnosno devetog oktobra.
Predsednik Vučić je tada rekao za RTS da su ponovo održani razgovori sa američkim partnerima sa još jednom molbom da se sankcije NIS-u odlože.
