Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, ostvarila je impozantnu zaradu između 65 i 100 miliona dolara kroz filmsku karijeru, manekenstvo i ulaganja u nekretnine. Tokom šezdesetih godina bila je među najplaćenijim glumicama sveta, a za ulogu u filmu Viva Maria inkasirala je 350.000 dolara.

Njena autobiografija Initiales B.B., objavljena 1996. godine, donela joj je dodatnih 4 miliona dolara. Bardo je bila poznata i po svojoj vili u Sen Tropeu, La Madrague.

Glumica nikada nije odvajala privatni život od aktivizma, posebno kada je reč o zaštiti životinja. Već dok je bila u filmskom svetu, često je isticala da želi da njena imovina služi višem cilju.

- Dala sam svoju mladost i lepotu muškarcima, sada dajem svoju mudrost i iskustvo životinjama - isticala je Bardo, koja se povukla iz sveta filma 1973. godine.

Veći deo svoje imovine ostavila je Fondaciji Brižit Bardo, organizaciji koju je osnovala 1986. godine u La Madrague, zajedno sa advokatom i prijateljem. U fondaciju su prešli njena seoska kuća, prihodi od prodaje knjiga, vila u Sen Tropeu i ostala imovina.

Odluka da njen sin, jedini naslednik, ne dobije deo nasledstva iznenadila je javnost. Njihov odnos bio je komplikovan. Plašeći se da trudnoća ugrozi karijeru, sina je ostavila kod njegovog oca. Nakon godina tenzija i osećaja poniženja, sin je planirao osvetu.