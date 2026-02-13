Slušaj vest

Nova nalepnica i centralna baza podataka pomoći će vozačima prilikom kupovine polovnih automobila na teritoriji Evropske unije, dok će brendovi koji ne dostave tačne podatke biti kažnjeni.

Glavni cilj ovih promena je da se obezbedi potpuna transparentnost na tržištu. To znači da će klasična AG nalepnica, poznata iz sveta bele tehnike, sada postati zakonski zahtev za sva vozila kod preprodavaca automobila. Nalepnica omogućava potrošačima brz pregled stvarne potrošnje energije i emisije ugljen-dioksida pre kupovine automobila.

Energetska efikasnost proizvoda

AG energetske nalepnice su informativne oznake koje potrošačima na jednostavan i standardizovan način prikazuju energetsku efikasnost proizvoda, na skali od A (najefikasnije) do G (najlošije), kao i dodatne podatke o potrošnji energije i uticaju na životnu sredinu. Njihova svrha je da omoguće lakše poređenje različitih proizvoda, veću transparentnost na tržištu i podstaknu izbor energetski efikasnijih rešenja, što dugoročno doprinosi smanjenju potrošnje energije i emisija štetnih gasova. Sve informacije o pojedinačnim modelima prikupljaće se u centralnoj evropskoj bazi podataka, za čije će ažuriranje biti odgovorni proizvođači automobila, piše HAK.

Uvek tačni podaci

Ove novine uvedene su kako bi se osiguralo da su podaci uvek tačni i da se lako mogu upoređivati preko nacionalnih granica širom EU. Preprodavci automobila moraće da unesu podatke i za starije polovne automobile, kako bi kupci imali tačan uvid u potrošnju goriva i emisiju CO2. Nova nalepnica sadržaće znatno više detalja nego trenutne oznake koje danas vidimo na novim automobilima.

Pored potrošnje, nalepnica će prikazivati i informacije o nivou buke i dometu električnih vozila u različitim vremenskim uslovima. Prema Evropskoj komisiji, inicijativa će pomoći u ostvarivanju ambicioznih klimatskih ciljeva za 2030. i 2035. godinu. Time što će potrošnja energije biti vidljiva svima, očekuje se da će više vozača biti motivisano da kupuje energetski efikasna vozila. Brendovi i automobilske grupe koji ne dostave tačne podatke u novu bazu podataka rizikuju velike kazne i ograničenja prodaje u Evropskoj uniji.