Od ukupnog broja dozvola izdatih u decembru, 83,4% dozvola odnosi se na zgrade, a 16,6% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 83,7% dozvola izdato je za stambene, a 16,3% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (73,7%).

Prema dozvolama izdatim u decembru 2025. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 5.705 stanova, s prosečnom površinom od 71,2 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 6,8% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 144,0 m², a 92,2% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 64,9 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u decembru 2025. iznosi 90,4% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, sa 42,5% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Severnobačka oblast (8,7%), Pirotska oblast (6,7%) i Južnobačka oblast (6,3%), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,2% do 4,6%.