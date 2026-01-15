Slušaj vest

Najveći deo izdatih dozvola odnosio se na zgrade - 83,2 odsto, dok je preostalih 16,8 odsto bilo namenjeno ostalim građevinama. Kada je reč o zgradama, dominantne su stambene, za koje je izdato 84,4 odsto dozvola, dok se 15,6 odsto odnosi na nestambene objekte. Kod ostalih građevina, najviše dozvola izdato je za cevovode, komunikacione i električne vodove, koji čine 73,3 odsto te kategorije.

Na osnovu dozvola izdatih u novembru 2025. prijavljena je izgradnja ukupno 4.451 stana, s prosečnom površinom od 62,4 kvadratna metra. Od tog broja, sedam odsto stanova biće u objektima sa jednim stanom, čija je prosečna površina 135,6 kvadrata, dok će čak 92,4 odsto stanova biti građeno u zgradama sa tri i više stanova, sa znatno manjom prosečnom površinom od 55,9 kvadratnih metara.

RZS navodi i da se 92,4 odsto ukupno predviđene vrednosti radova odnosi na novogradnju.

Posmatrano po regionima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, koja učestvuje sa 61,6 odsto u ukupnoj predviđenoj vrednosti novogradnje. Slede Južnobačka oblast sa 6,3 odsto, Pomoravska sa 4,3 odsto, Južnobanatska sa 3,8 odsto i Zlatiborska oblast sa tri odsto, dok se učešće ostalih oblasti kreće između 0,1 i 2,8 odsto.