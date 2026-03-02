Slušaj vest

Poljoprivrednici u Srbiji od danas mogu da se prijavljuju za podsticaje u biljnoj proizvodnji u iznosu od po 18.000 dinara po hektaru, jer će u ponedeljak, 2. marta, biti raspisan javni poziv koji će biti otvoren mesec dana.

Kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede neće se čekati da se javni poziv završi, već će se isplate vršiti odmah po dobijanju i obradi zahteva. Sredstva će biti isplaćivana direktno na račune poljoprivrednika, ali uz obavezu da se u celosti opravdaju računima za repromaterijal nakon isplate.

Istaknuto je i da su korisnici podsticaja dužni da primljeni iznos pokriju računima za nabavku semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja. Prihvatljivi su računi izdati u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a isplaćeni podsticaj potrebno je opravdati najkasnije do 31. jula 2026. godine.

Elektronske fakture moraju biti u XML formatu, a fiskalni računi moraju sadržati broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) ili JMBG (ako je reč o fizičkom licu) ili Matični broj (ukoliko je u pitanju pravno lice). Za ovu godinu prihvatljivo je i unošenje PFR broja sa računa, dodaje se u saopštenju.

Foto: Shutterstock/Fotokostic

Ukoliko korisnik ne opravda celokupan iznos, dužan je da srazmerni deo sredstava vrati, u skladu sa zakonom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navodi i da je u okviru aplikacije eAgrar uvedena nova funkcionalnost koja omogućava prikaz satelitskih snimaka prijavljenih parcela u RPG i da ta opcija olakšava prepoznavanje parcela i omogućava lakšu i preciznu prijavu kultura koje se na njima nalaze.

Samim tim, kako naglašavaju, pojednostavljeno je i olakšano podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru i obrada istih. Satelitske snimke parcela korisnici će imati mogućnost da vide u aplikaciji ePodsticaji prilikom podnošenja zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji već od 2. marta.