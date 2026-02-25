Slušaj vest

U Palati Srbija danas je poljoprivrednicima svečano uručeno više od 50 rešenja o dodeli podsticaja u poljoprivredi. Događaju u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prisustvovali su poljoprivredni proizvođači iz različitih krajeva Srbije, kao i savetodavci i predstavnici Uprave za agrarna plaćanja.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić izjavio je da 53 odsto svih podsticaja u Srbiji ide upravo u sektor poljoprivrede, što pokazuje da je agrar strateški prioritet države.

On je naglasio da Ministarstvo u proseku svakog radnog dana isplati najmanje 500 miliona dinara poljoprivrednicima, te da je plan da se samo u martu isplati više od 35 milijardi dinara po različitim osnovama.

- Novac koji država daje za podsticaje treba da se uloži u poljoprivrednu proizvodnju. Naš cilj je da sredstva stignu do ljudi koji rade i proizvode, ali i da sprečimo svaku moguću zloupotrebu - poručio je ministar.

Foto: Shutterstock/Fotokostic

Podsetio je da je od ove godine Ministarstvo uvelo Kalendar podsticaja, kao i da će direktna davanja morati da se pravdaju računima, kako bi bilo osigurano da novac bude upotrebljen isključivo za namene u poljoprivrednoj proizvodnji. Računi u biljnoj proizvodnji će se odnositi na repromaterijal kao što su seme, sadni materijal, mineralna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Biće prihvatljivi svi računi od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a detaljna pravila u vezi sa pravdanjem računima biće propisana pravilnicima.

- Oni koji ne budu mogli da opravdaju sredstva, moraće da ih vrate sa zateznom kamatom. Uvodimo red i odgovornost, jer je to u interesu svih poljoprivrednika - istakao je Glamočić.

Ministar je najavio da će već u ponedeljak biti raspisan javni poziv za 18 hiljada dinara po hektaru i da će se isplate vršiti odmah po prijemu i obradi zahteva. Kreće i isplata premije za mleko za četvrti kvartal i nastavlja se kontinuirana isplata podsticaja po svim osnovama, naveo je ministar.

Govoreći o situaciji u mlekarskom sektoru, ministar je naglasio da je kompanija Imlek nastavila otkup mleka u punim količinima, kao i da se Ministarstvu javlja sve više kompanija koje se bave uvozom radi otkupa polutvrdih i tvrdih sireva koje pojedine mlekare imaju u višku.

Posebno je istakao da je Ministarstvo uputilo dopis mlekarama da se izjasne o stanju na lageru, a da je odgovor pristigao samo od četiri mlekare, i to Mlekare Seničić, Mlekare Stošić, Lazar Blace i Kraljevačke mlekare, među kojima su se samo poslednje dve izjasnile da imaju viškove. Pozvao je sve učesnike u sektoru na društveno odgovorno ponašanje kako bi se zajedničkim trudom prevazišli svi trenutni izazovi.

Foto: Marko Karovic

Ministar je preneo i utiske sa današnjih konsultacija sa predstavnicima Evropske komisije, poručivši da se nada njihovom pozitivnom odgovoru kada je reč o uvođenju zaštitnih mera koje je Srbija inicirila.

U okviru događaja predstavljeno je i kako funkcioniše dodela podsticaja putem platforme eAgrar, što je deo procesa potpune digitalizacije sistema agrarnih plaćanja.

Među dobitnicima podsticaja bio je i Ivan Bojanić iz Lelića kod Valjeva, koji je izjavio da će dobijena sredstva uložiti u dalji razvoj gazdinstva. On je dobio podsticaje za pet junica, po 100.000 dinara po grlu, odnosno ukupno 500.000 dinara.

- Ova sredstva znače konkretnu podršku za proširenje proizvodnje i sigurnost u planiranju - poručio je Bojanić.

Foto: Shutterstock

Direktorka Zemljoradničke zadruge iz Ražnja Ružica Đukić Janković zahvalila je Ministarstvu na dodeljenim sredstvima, ističući da će podsticaji biti iskorišćeni za kupovinu stočne hrane. Zadruga je za dve junice i 31 kravu ostvarila podsticaj u iznosu od 1.950.000 dinara.

Događaj u Palati Srbija bio je i prilika za direktan razgovor poljoprivrednika sa predstavnicima Uprave za agrarna plaćanja, koji su nakon zvaničnog dela odgovarali na pitanja i pomagali u proveri statusa zahteva. Ministar je poručio da podsticaji nisu formalnost, već konkretna finansijska podrška koja omogućava proizvodnju, investicije i stabilnost srpskog sela.

- Poljoprivreda ne trpi kašnjenja. Naš posao je da novac stigne na vreme i da sistem funkcioniše. Rezultati su najbolji odgovor - zaključio je Glamočić.