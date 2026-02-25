U Palati Srbije uručeno više od 50 rešenja o podsticajima: Država svakog radnog dana isplaćuje najmanje 500 miliona dinara poljoprivrednicima
U Palati Srbija danas je poljoprivrednicima svečano uručeno više od 50 rešenja o dodeli podsticaja u poljoprivredi. Događaju u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prisustvovali su poljoprivredni proizvođači iz različitih krajeva Srbije, kao i savetodavci i predstavnici Uprave za agrarna plaćanja.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić izjavio je da 53 odsto svih podsticaja u Srbiji ide upravo u sektor poljoprivrede, što pokazuje da je agrar strateški prioritet države.
On je naglasio da Ministarstvo u proseku svakog radnog dana isplati najmanje 500 miliona dinara poljoprivrednicima, te da je plan da se samo u martu isplati više od 35 milijardi dinara po različitim osnovama.
- Novac koji država daje za podsticaje treba da se uloži u poljoprivrednu proizvodnju. Naš cilj je da sredstva stignu do ljudi koji rade i proizvode, ali i da sprečimo svaku moguću zloupotrebu - poručio je ministar.
Podsetio je da je od ove godine Ministarstvo uvelo Kalendar podsticaja, kao i da će direktna davanja morati da se pravdaju računima, kako bi bilo osigurano da novac bude upotrebljen isključivo za namene u poljoprivrednoj proizvodnji. Računi u biljnoj proizvodnji će se odnositi na repromaterijal kao što su seme, sadni materijal, mineralna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Biće prihvatljivi svi računi od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a detaljna pravila u vezi sa pravdanjem računima biće propisana pravilnicima.
- Oni koji ne budu mogli da opravdaju sredstva, moraće da ih vrate sa zateznom kamatom. Uvodimo red i odgovornost, jer je to u interesu svih poljoprivrednika - istakao je Glamočić.
Ministar je najavio da će već u ponedeljak biti raspisan javni poziv za 18 hiljada dinara po hektaru i da će se isplate vršiti odmah po prijemu i obradi zahteva. Kreće i isplata premije za mleko za četvrti kvartal i nastavlja se kontinuirana isplata podsticaja po svim osnovama, naveo je ministar.
Govoreći o situaciji u mlekarskom sektoru, ministar je naglasio da je kompanija Imlek nastavila otkup mleka u punim količinima, kao i da se Ministarstvu javlja sve više kompanija koje se bave uvozom radi otkupa polutvrdih i tvrdih sireva koje pojedine mlekare imaju u višku.
Posebno je istakao da je Ministarstvo uputilo dopis mlekarama da se izjasne o stanju na lageru, a da je odgovor pristigao samo od četiri mlekare, i to Mlekare Seničić, Mlekare Stošić, Lazar Blace i Kraljevačke mlekare, među kojima su se samo poslednje dve izjasnile da imaju viškove. Pozvao je sve učesnike u sektoru na društveno odgovorno ponašanje kako bi se zajedničkim trudom prevazišli svi trenutni izazovi.
Ministar je preneo i utiske sa današnjih konsultacija sa predstavnicima Evropske komisije, poručivši da se nada njihovom pozitivnom odgovoru kada je reč o uvođenju zaštitnih mera koje je Srbija inicirila.
U okviru događaja predstavljeno je i kako funkcioniše dodela podsticaja putem platforme eAgrar, što je deo procesa potpune digitalizacije sistema agrarnih plaćanja.
Među dobitnicima podsticaja bio je i Ivan Bojanić iz Lelića kod Valjeva, koji je izjavio da će dobijena sredstva uložiti u dalji razvoj gazdinstva. On je dobio podsticaje za pet junica, po 100.000 dinara po grlu, odnosno ukupno 500.000 dinara.
- Ova sredstva znače konkretnu podršku za proširenje proizvodnje i sigurnost u planiranju - poručio je Bojanić.
Direktorka Zemljoradničke zadruge iz Ražnja Ružica Đukić Janković zahvalila je Ministarstvu na dodeljenim sredstvima, ističući da će podsticaji biti iskorišćeni za kupovinu stočne hrane. Zadruga je za dve junice i 31 kravu ostvarila podsticaj u iznosu od 1.950.000 dinara.
Događaj u Palati Srbija bio je i prilika za direktan razgovor poljoprivrednika sa predstavnicima Uprave za agrarna plaćanja, koji su nakon zvaničnog dela odgovarali na pitanja i pomagali u proveri statusa zahteva. Ministar je poručio da podsticaji nisu formalnost, već konkretna finansijska podrška koja omogućava proizvodnju, investicije i stabilnost srpskog sela.
- Poljoprivreda ne trpi kašnjenja. Naš posao je da novac stigne na vreme i da sistem funkcioniše. Rezultati su najbolji odgovor - zaključio je Glamočić.
Biznis Kurir