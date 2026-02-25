Slušaj vest

Pica je smišljena kao jelo siromašnih, ali ima i onih koje su isključivo za ljude sa dubokim džepom. Osim što sadrži najkvalitetnije sastojke, služi se na poseban način i to u vašem domu.

Nekada sirotinjsko jelo, danas globalni hit, u luksuznoj verziji postaje prava gastronomska ekstravagancija, pica "Luj XIII" u Salernu priprema se sa kavijarom, norveškim jastogom i čak sedam vrsta sira, a jedno ovakvo jelo sa kompletnim iskustvom dostave i somelijerske usluge košta preko 11.000 evra.

Vrhunski kuvar dolazi u vaš dom sa pomoćnim kuvarom i somelijerom, donoseći ekskluzivno porcelansko posuđe, najfiniji pribor za jelo i najređe sastojke.

Sve se sprema pred vašim očima, a uz picu se služi i šampanjac Krug Clos du Mesnil 1995, brendi Carta Real Sanches Romate Finosi konjak Luj XIII - najskuplji konjak na svetu. Pica je postala jedno od najomiljenijih jela na planeti.Od jednostavne kombinacije testa i omiljenih sastojaka nastala je neograničena paleta ukusa i oblika.

Jedan od njih je LujXIII.

Louis XIII - pica za milionere

Renato Viola, majstor pice iz Italije, kreirao je picu Luj XIII. Ona podrazumevatesto od organskog brašna koje se sprema 72 sata unapred, razvlači na 20 cm i puni sa tri vrste kavijara (Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal Classic i Kaspia Beluga), norveškim jastogom i sedam vrsta sira, začinjeno ružičastom soli iz reke Murray.

Najskuplji konjak na svetu

Foto: Shutterstock

Čuveni francuski pisac Viktor Igoje svojevremeno izjavio zaj konjak LujXIII "piće bogovа". Najskuplji konjak na svetu prаvi se od mešаvinа više sorti grožđа i u buretu morа dа odstoji između četrdeset i sto godinа. Dok se ne izvrši proces sipanja i pečаćenja u posebno izrаđene kristаlne boce u bаroknom stilu, o ovom piću se nekаd brinu čаk i tri generаcije proizvođаčа.

Pjeret Triše, jedinа ženа kojа imа dozvolu dа prаvi ekskluzivno piće imаlа je sreću dа, bez obzirа nа to što neće znаti kаkvi su konjаci koje je sаmа nаprаvilа, od prethodnih generаcijа nаsledi bure čuvenog "Lujа XIII", koji ne sаmo dа je dovoljno odstаjаo, već je tаko izuzetnog kvаlitetа dа su se zа njegа, bez obzirа nа cenu, mnogi zаinteresovаli.

Ekstravagancija na delu

Ova luksuzna pica nije jedina u svetu ekstravagancije. Na listi su i varijante sa 24-karatnim zlatom, Kobe govedinom, tartufima, pa čak i dijamantima. Nekada sirotinjsko jelo postalo je simbol luksuza i kreativnosti, a Amerikanci su ga prihvatili gotovo "nacionalno jelo" jer istraživanja kažu da 93% ih jede picu bar jednom mesečno, dok 13% ne može da zamisli dan bez nje.

Rekordi i fascinantne brojke

Pre godinu dana u Los Anđelesu napravljena je najveća pica na svetu, površine 1.296 kvadratnih metara. Koristilo se 6.193 kg testa, 2.244 kg paradajz sosa, 3.992 kg sira i čak 630.400 kriški salame, što je upisano u Ginisovu knjigu rekorda.