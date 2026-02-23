Slušaj vest

Situacije u kojima se komšije posvađaju oko održavanja zgrade nisu retkost, ali slučaj koji je isplivao na Redditu podigao je prašinu zbog optužbi za netransparentno trošenje novca i kršenje osnovnih prava vlasnika stanova. Naime, u jednoj zgradi je, nakon serije kvarova lifta, upravnik uveo sistem čipovanja, onemogućivši korišćenje lifta svima koji nisu učestvovali u poslednjem krugu prikupljanja novca.

Glavna frustracija stanara koji je pokrenuo diskusiju leži u činjenici da su popravke postale "rupa bez dna“. Poslednji zahtev od 200 evra po stanu prelio je čašu, posebno jer stanari sumnjaju da se radi o ciframa koje prevazilaze realnu cenu reparacije.

Korisnici na Redditu, među kojima ima i onih upućenih u cene održavanja, odmah su ukazali na sumnjive radnje:

- Ako zgrada ima 17 stanova, a svi ste dali po 200 evra, to je skoro 7.000 evra ukupno. To je cifra za koju se liftovi u potpunosti repariraju, može i za mnogo manje. Deo za turski lift od 3.000 evra praktično ne postoji, ceo lift sa ugradnjom košta oko 15.000 evra.

Pored toga, postavlja se pitanje garancije. Ako je zgrada novije gradnje, lift mora biti pod garancijom (najčešće 48 meseci), što znači da bi svaka popravka u tom periodu morala biti besplatna.

Da li čipovi krše zakon

Uvođenje čipova kao kaznene mere za one koji nisu platili popravku je potez koji pravnici i iskusni stanari ocenjuju kao apsolutno nezakonit. Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, lift je zajednički deo zgrade i svi vlasnici stanova su njegovi sudržaoci.

Jedan od najkonkretnijih saveta sa Reddita glasi:

- Tužba odmah! Zajednički delovi zgrade su u zajedničkoj svojini svih stanara. Čak i da postoji zakonito doneta odluka skupštine stanara, niko ne može da vas sprečava da koristite lift, već može samo da vas tuži za dug.

Dakle, upravnik ima pravo da naplati trošak prinudnim putem (npr. preko izvršitelja), ali nema pravo da fizički ograniči kretanje stanara kroz zgradu.

Problem (ne)postojeće skupštine stanara

U ovom konkretnom slučaju, odluka o uvođenju čipova doneta je bez zvanične sednice, bez zapisnika i bez kvoruma. To je drastično kršenje procedure. Profesionalni upravnici ili upravnici iz redova stanara ne mogu donositi odluke na hodniku sa nekolicinom povlašćenih komšija.

Korisnici Reddita savetuju radikalne, ali zakonite mere:

- Tražite da se radi transparentno ili ga smenite. Proučite zakon, ako mu je istekao mandat ili nije registrovan, možete postaviti novog upravnika. Postavite profesionalnog, pa ćete bar imati investicioni fond.

Šta raditi sa novcem koji je već dat

Stanari koji su odbili da plate poslednju ratu od 200 evra osećaju se diskriminisano, jer su prethodno učestvovali u svim popravkama. Problem je što se u neuređenim stambenim zajednicama novac često daje "na ruke", bez računa i uplatnica, što onemogućava dokazivanje uplata u eventualnom sudskom sporu.