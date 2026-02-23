Slušaj vest

Još jedna burna nedelja dešavala se na globalnom planu, a turbulencije nisu zaobišle ni tržište, pa su investitori i dalje oprezni i puni sumnje. Sve je manje izbora u koje se učesnici na tržištu mogu pouzdati, pa je panika opšta, što se odražava i na cene akcija kompanija i kriptovaluta. Energenti poput sirove nafte pokazuju otpornost ali je i kod njih i dalje prisutna volatilnost pa su investitori i ovde oprezni. Sve navodi na to da će u narednom periodu u prvi plan ponovo izbiti plemeniti metali. Tu se pre svega misli na zlato koje je odolelo velikim promenama na tržištu i sada se, prema ocenama analitičara sprema za ponovni veliki rast koji će, kako diverzifikovati portfolije, tako i verovatno omogućiti i dobit na kratki rok onima koji budu bili najbrži i koji budu iskoristili ovu priliku. Isto tako, do kraja februara 2026. kompanija KapitalRS svojim korisnicima poklanja poseban ‘’Zlatni bonus’’. Pogledajte trenutnu cenu zlata na našoj platformi.

Kako biste dobili što bolji uvid u kretanje cene zlata i tako napravili informisan i pametan potez, potrebno je sakupiti podatke kako se ta cena kretala tokom prethodnih meseci. Podaci uvek govore više od reči, a ovi govore o stabilnosti i istrajnosti zlata, kao i poverenju koje uživa kod učesnika na tržištu. U odnosu na pre godinu dana cena je porasla za preko neverovatnih 67%! U odnosu na pre šest meseci taj rast je i dalje neverovatan i iznosi preko 47%. U odnosu na pre mesec dana i dalje je primetan rast koji ne prestaje ni prethodnih dana. Sve ovo govori o postojanosti ovog plemenitog metala i stepenu pouzdanosti koji ga krasi. U periodima kada svaki izbor na tržištu može biti pun rizika zlato se popelo opet na vrh liste prioriteta. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Investitori u Srbiji danas se suočavaju sa izazovnim okruženjem – inflacija utiče na kupovnu moć, kamatne stope variraju, a globalna neizvesnost dodatno povećava oprez na tržištu. U takvim okolnostima, sve veći broj domaćih ulagača okreće se sigurnijim oblicima zaštite kapitala, a zlato se tradicionalno izdvaja kao simbol stabilnosti i dugoročne vrednosti. Dok dinar ostaje relativno stabilan, realna vrednost novca može oscilirati, pa ulaganje u plemenite metale predstavlja način da se očuva i potencijalno uveća imovina. Zlato je kroz istoriju pokazalo otpornost na krize, geopolitičke tenzije i finansijske poremećaje, što ga čini atraktivnim izborom i za iskusne i za nove investitore. Upravo sada, kada su tržišta promenljiva, pravi je trenutak da razmislite o diverzifikaciji portfolija i zaštiti svoje finansijske budućnosti kroz ulaganje u zlato kao proverenu i globalno priznatu vrednost. Dodatna dobra vest za investiture je i gorepomenuti bonus koji vam nudi naša kompanija. Ukoliko registrovanjem na našoj platformi do kraja februara 2026. aktivirate svoj bonus, dobićete 30% bilans bonusa ili 100% kreditnog bonusa što može znatno uvećati vase šanse za dobitak ali i veličinu profita na kraju. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje.

Na kraju, sve se svodi na jednostavnu stvar – dok tržišta „skaču“ iz dana u dan i poverenje u mnoge instrumente slabi, zlato ponovo pokazuje zašto vekovima važi za sigurno utočište kapitala. Kada se spoje snažni trendovi rasta, globalna neizvesnost i dodatne pogodnosti poput bonusa za trgovanje, jasno je da prilike ne treba ignorisati. Investitori u Srbiji danas imaju pristup istim mogućnostima kao i veliki svetski igrači – pitanje je samo ko će reagovati na vreme. Ako već razmišljate o zaštiti svog novca i pametnijoj diverzifikaciji, možda je baš sada trenutak da napravite potez i iskoristite talas koji zlato trenutno nosi. Registrujte se što pre i iskoristite naš bonus do kraja februara 2026. za zlatnunedelju koja nas očekuje.