Evo kolike penzije primaju sveštenici u Srbiji: Raspon između najniže i najviše je ogroman
I za sveštenike i druge verske službenike važe ista pravila za odlazak u penziju kao i za druge "obične" građane, što znači da bi stekli pravo na penziju moraju imati minimum 15 godina staža i 65 godina života.
I upravo od ta dva uslova zavise i njuhova primanja kada napuste posao u crkvi i odu u zasluženu penziju.
Kako objašnjavaju u PIO fondu obračun visine penzije računa se na osnovu evidentiranih uplata doprinosa za godine provedene u službi.
Isti uslovi za penzionisanje kao i za druge građane
- Da bi sveštenici i verski službenici ostvarili pravo na penziju potrebno je da ispune zakonom propisane uslove, a to je 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja za koje su plaćeni doprinosi. Na osnovu dužine staža osiguranja i visine uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava im se visina penzije - kažu u Republičkom fondu za penzijsko i invalidstko osiguranje (PIO fond).
S obzirom da PIO fond ne vodi evidenciju penzionera prema vrsti zanimanja ne postoji podatak koliko bivših sveštenika i drugih crkvenih službenika trenutno prima prenziju u Srbiji.
- Sveštenici i verski službenici su u kategoriji osiguranika samostalnih delatnosti i Fond PIO ne vodi posebnu evidenciju u isplatnoj bazi prema zanimanju, odnosno prema osnovu osiguranja već prema kategoriji osiguranika (zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti i osiguranici poljoprivrednici) i vrsti penzije (starosna, invalidska i porodična penzija) -kažu u PIO fondu.
Pošto u javnosti postoji uverenje da popovi dok službuju u crkvi imaju veoma visoka primanja, da voze skupocene automobile i poseduju veliku nepokretnu imovinu i ušteđevinu, proveravali smo koliki su njihovi prihodi kada se penzionišu, odnosno koliko iznosi najniža, a koliko najviša penzija sveštenika i drugih crkvenih službenika. Ispostavilo se precizan podatak o tome ne postoji, jer PIO fond ne vodi evidenciju prema zanimanjima.
1,66 miliona penzionera ima u Srbiji
86 penzionera u Srbiji prima najviši iznos penzije od 255.000 dinara
31.092 dinara iznosi najniža penzija u Srbiji za kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti
24.443 dinara je najniža poljoprivredna penzija u Srbiji
255.231 dinara iznosi najviša penzija u Srbiji
50.658 dinara iznosi prosečna penzija
Spadaju u kategoriju samostalnih delatnosti
- Sveštenici i verski službenici pripadaju kategoriji osiguranika samostalnih delatnosti. Najniža penzija prema važećem zakonu za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 31.092,11 dinara. Najviša penzija prema važećem Zakonu o PIO za sve kategorije osiguranika, uključujući i profesionalna vojna lica, za 45 godina staža, iznosi 286.368,57 dinara. Evidencija isplaćenih iznosa ne vodi se po osnovu osiguranja, već prema kategoriji osiguranika (zaposleni, osiguranici samostalnih dellatnosti i poljoprivrednici) i vrsti penzije (starosna, invalidska i porodična penzija). U skladu sa navedenim, Fond PIO ne vodi posebnu evidenciju o iznosima penzija sveštenika i verskih službenika - rekli su nam u PIO fondu.