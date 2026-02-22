

S obzirom da PIO fond ne vodi evidenciju penzionera prema vrsti zanimanja ne postoji podatak koliko bivših sveštenika i drugih crkvenih službenika trenutno prima prenziju u Srbiji.

- Sveštenici i verski službenici su u kategoriji osiguranika samostalnih delatnosti i Fond PIO ne vodi posebnu evidenciju u isplatnoj bazi prema zanimanju, odnosno prema osnovu osiguranja već prema kategoriji osiguranika (zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti i osiguranici poljoprivrednici) i vrsti penzije (starosna, invalidska i porodična penzija) -kažu u PIO fondu.