Od ponoći 18. februara u Mađarskoj je počela primena novog tranzitnog sistema NCTS faza 6, kao i sistema kontrole uvoza ICS2, saopštila je Uprava carina Srbije.

Promena direktno utiče na privredne subjekte iz Srbije koji robu upućuju ka Evropskoj uniji ili preko teritorije Mađarske.

Najvažnija novina je da više nije moguće podnositi kombinovanu deklaraciju, odnosno jednu prijavu koja obuhvata i tranzit i ulaznu sažetu deklaraciju (ENS). Umesto toga, sada su obavezne dve odvojene prijave u dva različita sistema.

- U praksi, to znači da privredni subjekti više ne mogu da podnose kombinovane deklaracije (tranzitna+ulazna sažeta, tj. ENS) u NCTS-u, već dve deklaracije, u dva sistema - tranzitnu u NCTS -u i ENS u sistemu ICS2.

Ukoliko tranzit započinje u Srbiji, dodatna obaveza odnosi se na pravovremeno podnošenje ulazne sažete deklaracije.

- Ukoliko tranzit započinje u Srbiji, privredni subjekt mora da podnese ENS u ICS2 sistemu, pre ulaska robe u sigurnosno/bezbednosno područje (EU, Švajcarska, Norveška, Severna Irska) - jedan sat pre, za drumski, dva sata pre, za železnički saobraćaj - navodi Uprava carina Srbije.

Foto: Marko Karović

To znači da će prevoznici i izvoznici morati da preciznije planiraju logistiku i rokove, kako bi izbegli zastoje na granici i eventualne sankcije, piše Tanjug.

Šta se dešava na granici?

Po dolasku na mađarsku granicu, registraciju obaveštenja o dopremi robe vršiće mađarski carinski službenik, čime se administrativni teret delimično skida sa domaćih privrednika.

- Prilikom dolaska na granicu, mađarski carinski službenik registrovaće obaveštenje o dopremi robe, što 'neće morati da radi naš privredni subjekt - objašnjavaju stručnjaci Odeljenja za tranzitni i izvozni postupak Uprave carina.

Ko je odgovoran za ENS deklaraciju?

Iako je obaveza podnošenja ulazne sažete deklaracije, po pravilu, na strani prevoznika, zakon dozvoljava da se angažuje zastupnik koji će deklaraciju podneti u njegovo ime i za njegov račun. To praktično znači da logističke kompanije i špediteri mogu preuzeti deo administrativnog procesa, ali odgovornost ostaje jasno definisana.

Sve detaljne informacije o novom režimu i pravilima podnošenja ENS deklaracije dostupne su na sajtu Evropske komisije.