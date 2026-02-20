Slušaj vest

Trgovci širom sveta sve više negoduju zbog trenda u kom kupci dolaze u prodavnice, isprobavaju robu i traže stručne savete, a zatim isti proizvod naručuju putem interneta, a taj trend postao je razlog za drastične mere u Nemačkoj.

Porodična kompanija Kranz, koja prodaje školske torbe u gradovima Bohum i Hagen, redovno se suočavala sa ovim problemom.

"Savetovali bismo kupce po sat vremena, a oni bi za to vreme paralelno na mobilnom guglali gde ima jeftinija torba. To nas je neizmerno ljutilo, kaže vlasnica Stefani Kranc.

Krađa saveta

Kako bi sprečila tzv. "krađu saveta" (Beratungsklau), trgovina sada naplaćuje 25 evra za stručno savetovanje. Ako kupac na kraju kupi torbu, ta naknada mu se odbija od cene proizvoda. Ako izađe bez kupovine, novac ostaje trgovini kao nadoknada za utrošeno vreme zaposlenog.

Sličan model primenjuje i specijalizovana trgovina Skate & Glide u Berlinu, koja takođe naplaćuje 25 evra za savet bez obveze kupovine.

Kupuju online po nižim cenama

Ovaj fenomen, poznat kao showrooming, sve je učestaliji. Potrošači dolaze u prodavnice kako bi isprobali i savetovali se, a zatim proizvod kupuju online po nižoj ceni. Prema anketi YouGova, oko trećina Nemaca koristi trgovine isključivo u te svrhe, što izaziva nezadovoljstvo vlasnika prodavnica koji ulažu u prostor i osoblje.

Trgovci se nadaju da će ovakve mere da podstaknu kupce da cene stručno savetovanje i podrže lokalne prodavnice, a ne da ih koriste samo kao besplatni izlog za online kupovinu.