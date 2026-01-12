Slušaj vest

U jednom supermarketu u Solingenu zaposleni sve češće pronalaze vrhunsko meso ostavljeno na policama gde mu nije mesto. Vlasnik prodavnice odlučio je da tome stane na put.

Frustracija šefa supermarketa, Heika Wodarza, je velika: proteklih nedelja njegovi zaposleni stalno su pronalazili već upakovane mesne proizvode sa odeljenja delikatesa – i to ne u frižideru, već "sakrivene“ među čipsom, pastom za zube ili konzervama.

Za trgovca iz Solingena razlog je jasan: nije reč o slučajnosti, već o poskupljenjima. „Kupci jednostavno više nemaju novca. To se primećuje na svakom koraku“, izjavio je za WDR. Nekoliko kotleta za 12,80 evra mnogima je postalo preskupo, pa umesto da plate na kasi, meso iz srama ostavljaju bilo gde u prodavnici.

Veliki finansijski gubitak i „besramno ponašanje“

Zaposleni su ovakve slučajeve pronalazili gotovo svaki drugi dan, što prodavnicu mesečno košta nekoliko stotina evra, jer se meso izvan frižidera mora baciti. Problem je postao toliko ozbiljan da je uprava uvela stroga pravila.

Duž odeljenja delikatesa postavljeni su uočljivi natpisi sa jasnom porukom: "Molimo vas, budite fer i vratite robu na naše odeljenje“. Onome ko bude uhvaćen kako namerno ostavlja meso na policama preti zabrana ulaska u prodavnicu (Hausverbot).

Jedna od kupaca podržala je ovu meru, nazivajući ponašanje pojedinaca „besramnim i neodgovornim“. Naglasila je da su životinje stradale za te proizvode i da bi se prema hrani trebalo odnositi sa poštovanjem.

Nove mere već daju rezultate

Stroža politika očigledno daje rezultate. Prema rečima Wodarza, broj pronađenih paketa mesa značajno je opao od postavljanja upozorenja. Kada nekoga uhvate u „odlaganju“, odmah mu se obraća.

Do sada nije morao da izrekne nijednu potpunu zabranu ulaska, ali je morao uputiti vrlo jasna upozorenja. Tipična reakcija onih koje uhvate na delu obično je: „Da, da, platiću vam to.“