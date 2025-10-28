Slušaj vest

Porodica Lemaić već više od dve decenije uspešno vodi farmu sa 60 krmača i preko 1.000 prasadi i tovljenika godišnje, što je u potpunosti dovoljno za potrebe sopstvene klanice i prerade. Svake nedelje u njihovom pogonu u Vašici preradi se oko pedeset
tovljenika, pet bikova i stotinak prasića, a gotovi proizvodi - kulen, kobasice, slanina, čvarci i mast - stižu do kupaca širom Srbije i regiona.

Ministar Glamočić je istakao da je gazdinstvo porodice Lemaić jedan od najboljih primera kako izgleda savremeno stočarstvo koje počiva na sopstvenoj proizvodnji i preradi.

Foto: MPŠV

- Ovo je jedan od najboljih primera zaokružene proizvodnje - sve što se ovde rodi, ovde se i preradi i proda. Takvi proizvođači čuvaju vrednost, tradiciju i ime svog kraja. Zato država podržava ovakve ljude i ovakve projekte - naglasio je ministar.

On je podsetio da država redovno isplaćuje podsticaje u stočarstvu i najavio nove mere podrške:

Foto: MPŠV

- Subvencije idu redovno - za tovljenike, krmače i druge kategorije. Država će nastaviti da podstiče one koji ulažu u svoju proizvodnju. Svaki tovljenik biće podržan sa 1.500 dinara, a uskoro će biti raspisan i javni poziv za nabavku nove opreme u
stočarstvu.

Ministar je najavio i uvođenje posebne nacionalne oznake "Rođeno i hranjeno u Srbiji", koja će potrošačima garantovati poreklo i kvalitet domaćih proizvoda:

Foto: MPŠV

- Želimo da svaki građanin zna šta kupuje i da bude siguran da proizvod nosi pečat domaćeg porekla. Takve oznake biće zakonom definisane i značiće zaštitu i potrošača, i proizvođača koji poštuju propise i tradiciju - objasnio je Glamočić.

Domaćin Mladen Lemaić istakao je da je uspeh njihove prerade zasnovan na porodičnom radu, posvećenosti i ljubavi prema zanatu.

Foto: MPŠV

- Sve radimo sami - od uzgoja svinja do prerade i prodaje. Imamo pet-šest radnika, cela porodica učestvuje u poslu, pa i deca pomažu kad mogu. Sve što napravimo ima svoje poreklo, svoj ukus i svoju priču - rekao je Lemaić, dodajući da su zadovoljni saradnjom sa Ministarstvom i redovnom isplatom subvencija.

Glamočić je poručio da će država nastaviti da podržava upravo ovakve porodične proizvodnje:

- Ovo je budućnost srpskog sela - porodične farme koje proizvode hranu najvišeg kvaliteta. Takvi ljudi zaslužuju da imaju siguran plasman i poštovanje države - zaključio je ministar.

