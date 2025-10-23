Slušaj vest

Farmina je u Srbiji prisutna od 2010. godine, a do sada je uložila više od 50 miliona evra, zapošljavajući preko 400 radnika. U naredne dve godine kompanija će investirati dodatnih 20 miliona evra u proširenje proizvodnih kapaciteta i uvođenje novih linija za dentalne grickalice za pse i kremove za mačke.

- Srbija može biti ponosna što u Inđiji ima jedan od najvećih pogona za proizvodnju hrane za kućne ljubimce u Evropi. Farmina izvozi u više od 40 zemalja, a ove godine očekuje rast izvoza od 15%. To pokazuje da je Srbija postala prepoznatljiva kao zemlja stabilnog poslovnog ambijenta i visokog kvaliteta proizvodnje - izjavio je prof. dr Dragan Glamočić.

Kompanija trenutno izvozi 97% svoje proizvodnje, a proizvodi iz Inđije prisutni su na tržištima Evrope, SAD, Kanade, Brazila, Čilea, Bliskog istoka, Rusije, Japana. Farmina je već dobila dozvolu za izvoz u Narodnu Republiku Kinu, dok se inspekcija za australijsko tržište očekuje u novembru ove godine.

Foto: MPŠV

Većinski vlasnik i direktor kompanije Anđelo Ruso naglasio je značaj podrške države u razvoju izvoza i međunarodne saradnje.

- Ponosni smo što je Srbija postala centralna tačka našeg globalnog poslovanja. Uz podršku Ministarstva poljoprivrede ostvarili smo bilateralne sporazume sa više od 50 zemalja, što nam omogućava da izvozimo na sve kontinente. U naredne dve godine ulažemo novih 20 miliona evra u razvoj proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta - istakao je Ruso.

Ministar Glamočić je dodao da je industrija hrane za kućne ljubimce jedan od najbrže rastućih izvoznih sektora Srbije, čija vrednost već premašuje 200 miliona evra godišnje, uz jasan trend daljeg rasta.

- Ovde vidimo primer kako srpsko znanje, vredan rad i odgovornost mogu da se ujedine sa modernom tehnologijom i donesu rezultate koji se mere u milionima evra izvoza. Srpski kvalitet postaje međunarodno priznat brend - poručio je Glamočić.

Fabrika u Inđiji danas zapošljava 415 radnika, što je šest puta više nego pre deceniju, a godišnji prihodi premašuju 170 miliona evra. Kontinuirano povećanje zaposlenosti, investicija i izvoza potvrđuje da Srbija postaje regionalni lider u proizvodnji hrane za kućne ljubimce i simbol kvaliteta koji osvaja svet.