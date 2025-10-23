Slušaj vest

U fokusu događaja bili su održivo poslovanje, zelene investicije i uloga menadžmenta u sprovođenju ESG standarda

Beograd, 23. oktobar 2025 – Kompanija WMG (Wireless Media Group), lider u oblastima digitalne transformacije i medija, u saradnji s Privrednom komorom Srbije i Evropskom mrežom preduzetništva, organizovala je konferenciju “ESG perspektive – Kako ESG oblikuje budućnost poslovanja”. Događaj je okupio predstavnike institucija, kompanija i stručnjake iz oblasti održivog razvoja, koji su razgovarali o ulozi ESG standarda kao temelju savremenog poslovanja, proizvodnje i transporta.

Na samom početku prisutnima se obratila Anita Mikulić, menadžerka korporativnih komunikacija kompanije WMG, koja je istakla da je održivost sastavni deo korporativne strategije WMG-a: “Održivost je temelj poslovanja WMG-a. Kroz inicijative poput Zasadi drvo pokazujemo da odgovorno poslovanje donosi konkretne rezultate – za kompanije, zajednice i životnu sredinu. Naša ambicija je da postavljamo standarde koji povezuju rast, inovacije i društvenu odgovornost.”

Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS, istakao je da će se budućnost investicija sve više zasnivati na održivosti lokalnih sredina: “Investicije će se procenjivati prema tome gde postoje čista voda, čist vazduh, energetska nezavisnost i odgovorno upravljanje otpadom. Kompanije, ali i lokalne zajednice, moraće da razvijaju sopstvene ESG indikatore – to je nova realnost poslovanja.”

Ukazujući da Srbiju, kao zemlju van Evropske unije, očekuju dodatni izazovi u procesu usklađivanja sa evropskom regulativom, Dušanka Kalazić, savetnica predsednika PKS, naglasila je: “Regulativa je sve zahtevnija, a za njeno sprovođenje neophodne su dodatne investicije u zelene tehnologije i obnovljive izvore energije. To je ključan korak ka većoj konkurentnosti i održivosti privrede.”

Prvi panel “Ko preuzima ESG liderstvo – CEO, CFO ili CSO?” okupio je stručnjake iz različitih sektora, koji su govorili o ulozi upravljačkih struktura u sprovođenju ESG politika. Diskusiju je moderirao Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS, a panelisti su bili Jasmina Radovanović, savetnica za ESG, energetiku i investicije u NALED-u, Tijana Koprivica, direktorka za održivo poslovanje u Delta Holdingu, i Vesna Tomašević, ESG ekspertkinja iz kompanije MOAI konsalting.

Drugi panel “Transport i e-mobility u ESG strategiji” fokusirao se na održivu mobilnost i njen doprinos smanjenju emisija i privlačenju investicija. Diskusiju je vodio Damjan Rehm Bogunović, ESG consultant, a govornici su bili Filip Simović, generalni direktor kompanije M&M Militzer&Münch Srbija, Uroš Arsenijević, osnivač i CEO startapa Ride&Stride, i Milena Vučkovič, konsultantkinja u kompaniji Etekon i osnivačica startapa Movita.

Konferencija “ESG perspektive” pokazala je da je održivost postala nezaobilazna tema savremenog poslovanja i da dijalog između privrede, institucija i stručne javnosti predstavlja ključ za ubrzanje zelene tranzicije u Srbiji.