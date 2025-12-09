Slušaj vest

Do 16 časova u Srbiji je predato 45.036 zahteva za legalizaciju kroz program države Srbije pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je juče da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

Kurir.rs/Novosti

