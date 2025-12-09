Slušaj vest

Građani zahtev mogu podneti elektronski putem platforme eUprava ili lično – u gradskoj upravi, mesnim zajednicama i poštama.

Za prijavu su potrebni:

  • važeća lična karta,
  • bilo koji dokaz o osnovu sticanja (ugovor, presuda, potvrda, izjava…).

Grad je objavio spisak više od 30 lokacija na kojima je moguće podneti zahtev ili dobiti stručnu pomoć:

Grad

Zahtev za legalizaciju u samom centru Sremske Mitrovice moguće je podneti u Gradskoj upravi - u Sali 2 , u uliciSvetog Dimitrija 13

Mesne zajednice - gradsko područje

  • MZ „Centar“ – Trg Vojvođanskih brigada 20
  • MZ „Matije Huđi“ – Matije Huđi 74
  • MZ „Sutjeska“ – Fruškogorska 41
  • MZ „Sava“ – Jovice Trajković 4
  • MZ „Nikola Tesla“ – Miloša Obilića 171
  • MZ „Blok 6“ – Veljka Petrovića 66
  • MZ „22. avgust“ – Kuveždinska 2
  • MZ „29. novembar“ – Đure Daničića 2
  • MZ „S. B. Paja“ – Radinački put 66

Sela i prigradska područja

  • MZ „Radenković“ – Boračka 83
  • MZ „Noćaj“ – Radivoja Bogdanovića 2
  • MZ „Salaš Noćajski“ – Stojana Čupića 137
  • MZ „Mačvanska Mitrovica“ – Mačvanski kej 45
  • MZ „Zasavica I“ – Peke Dapčević 89
  • MZ „Zasavica II“ – Aleksandra Markovića 137
  • MZ „Ravnje“ – Kralja Petra I 1
  • MZ „Bešenovo“ i „Bešenovački Prnjavor“ – Draginje Nikšić 10
  • MZ „Grgurevci“ – Palih boraca 55
  • MZ „Čalma“ – Pobeda 18
  • MZ „Divoš“ – Pinkijeva 91
  • MZ „Kuzmin“ – Zadrugna 1
  • MZ „Jarak“ – Školska 2
  • MZ „Šašinci“ – Zmaj Jovina 7
  • OŠ Stara Bingula – Školska 10
  • MZ „Martinci“ – Radnička 8
  • MZ „Šuljam“ – Slobodana Bajića 45
  • Šah klub Veliki Radinci – Rumska 2
  • MZ „Laćarak“ – 29. novembra 252
  • MZ „Manđelos“ – Pinkijeva 25
  • MZ „Šišatovac“ – Školska 28
  • MZ „Sremska Rača“ – Pionirska 12
  • MZ „Bosut“ – 10. marta 73
  • MZ „Ležimir“ – Zadrugna 29

Prijava je besplatna, dok se troškovi upisa razlikuju u zavisnosti od površine i vrste objekta.

Grad uveo mobilnu kancelariju za legalizaciju

Sremska Mitrovica pokrenula je i potpuno novu uslugu – mobilnu kancelariju za legalizaciju, smeštenu u specijalno opremljen kombi koji od vikenda obilazi sela i udaljene delove grada. Cilj je da građani koji nisu u mogućnosti da dođu do šaltera svoj zahtev završe na terenu.

Gradonačelnik Branislav Nedimović ističe da je ovaj model uveden zbog velikog interesovanja građana.

„Idemo korak dalje – dolazimo ljudima“

„Drugi je dan rada akcije "Svoj na svome" i odziv je odličan. Ali odlučili smo da idemo korak dalje – od vikenda kombi sa kompletnom kancelarijom, laptopom, štampačem i čitačem ličnih karata odlazi u sela gde građani imaju problem s internetom ili jednostavno ne mogu da dođu do grada. Ako treba, ići ćemo i na kućne adrese“, rekao je Nedimović.

Mobilna kancelarija obilaziće:

  • Staru Bingulu
  • Prnjavor,
  • Radenković,
  • Ravnje,
  • Šišatovac
  • ostale lokacije po potrebi.

Radno vreme na svim punktovima

  • 34 mesne zajednice rade svakog dana
  • Sala 2 u Gradskoj kući: 8–16 h
  • Zgrada opštine: 10–18 h
  • Šalteri pošta
  • Mobilni kombi: vikendom i prema pozivu

Dodatna podrška – i za dijasporu

Poseban režim biće uveden oko 25. decembra, kada veliki broj Mitrovčana iz inostranstva dolazi u posetu:

„Kada zvanične kancelarije ne rade, mi ćemo sa kombijem ići na lokacije koje oni odrede“, ističe Nedimović.

Pravna pomoć – takođe u pokretu

„Građani imaju mnogo nerešenih imovinskih odnosa. Zato će pravna pomoć biti dostupna direktno iz mobilne kancelarije. Rešavamo sve na licu mesta.“

„Ne znam da li ovo iko radi u Srbiji“

„Ne znam da li ovo još neko radi u Srbiji, ali znam da građani Mitrovice ovaj posao mogu najbrže da završe – ako žele. Sve smo organizovali tako da je dostupno svima, na par stotina metara od svake kuće“, zaključuje gradonačelnik.

