Slušaj vest

Građani zahtev mogu podneti elektronski putem platforme eUprava ili lično – u gradskoj upravi, mesnim zajednicama i poštama.

Za prijavu su potrebni:

važeća lična karta,

bilo koji dokaz o osnovu sticanja (ugovor, presuda, potvrda, izjava…).

Grad je objavio spisak više od 30 lokacija na kojima je moguće podneti zahtev ili dobiti stručnu pomoć:

Grad

Zahtev za legalizaciju u samom centru Sremske Mitrovice moguće je podneti u Gradskoj upravi - u Sali 2 , u uliciSvetog Dimitrija 13

Mesne zajednice - gradsko područje MZ „Centar“ – Trg Vojvođanskih brigada 20

MZ „Matije Huđi“ – Matije Huđi 74

MZ „Sutjeska“ – Fruškogorska 41

MZ „Sava“ – Jovice Trajković 4

MZ „Nikola Tesla“ – Miloša Obilića 171

MZ „Blok 6“ – Veljka Petrovića 66

MZ „22. avgust“ – Kuveždinska 2

MZ „29. novembar“ – Đure Daničića 2

MZ „S. B. Paja“ – Radinački put 66 Sela i prigradska područja MZ „Radenković“ – Boračka 83

MZ „Noćaj“ – Radivoja Bogdanovića 2

MZ „Salaš Noćajski“ – Stojana Čupića 137

MZ „Mačvanska Mitrovica“ – Mačvanski kej 45

MZ „Zasavica I“ – Peke Dapčević 89

MZ „Zasavica II“ – Aleksandra Markovića 137

MZ „Ravnje“ – Kralja Petra I 1

MZ „Bešenovo“ i „Bešenovački Prnjavor“ – Draginje Nikšić 10

MZ „Grgurevci“ – Palih boraca 55

MZ „Čalma“ – Pobeda 18

MZ „Divoš“ – Pinkijeva 91

MZ „Kuzmin“ – Zadrugna 1

MZ „Jarak“ – Školska 2

MZ „Šašinci“ – Zmaj Jovina 7

OŠ Stara Bingula – Školska 10

MZ „Martinci“ – Radnička 8

MZ „Šuljam“ – Slobodana Bajića 45

Šah klub Veliki Radinci – Rumska 2

MZ „Laćarak“ – 29. novembra 252

MZ „Manđelos“ – Pinkijeva 25

MZ „Šišatovac“ – Školska 28

MZ „Sremska Rača“ – Pionirska 12

MZ „Bosut“ – 10. marta 73

MZ „Ležimir“ – Zadrugna 29

Prijava je besplatna, dok se troškovi upisa razlikuju u zavisnosti od površine i vrste objekta.

Grad uveo mobilnu kancelariju za legalizaciju

Sremska Mitrovica pokrenula je i potpuno novu uslugu – mobilnu kancelariju za legalizaciju, smeštenu u specijalno opremljen kombi koji od vikenda obilazi sela i udaljene delove grada. Cilj je da građani koji nisu u mogućnosti da dođu do šaltera svoj zahtev završe na terenu.

Gradonačelnik Branislav Nedimović ističe da je ovaj model uveden zbog velikog interesovanja građana.

„Idemo korak dalje – dolazimo ljudima“

„Drugi je dan rada akcije "Svoj na svome" i odziv je odličan. Ali odlučili smo da idemo korak dalje – od vikenda kombi sa kompletnom kancelarijom, laptopom, štampačem i čitačem ličnih karata odlazi u sela gde građani imaju problem s internetom ili jednostavno ne mogu da dođu do grada. Ako treba, ići ćemo i na kućne adrese“, rekao je Nedimović.

Foto: Dijana Šćekić

Mobilna kancelarija obilaziće: Staru Bingulu

Prnjavor,

Radenković,

Ravnje,

Šišatovac

ostale lokacije po potrebi. Radno vreme na svim punktovima 34 mesne zajednice rade svakog dana

Sala 2 u Gradskoj kući: 8–16 h

Zgrada opštine: 10–18 h

Šalteri pošta

Mobilni kombi: vikendom i prema pozivu Dodatna podrška – i za dijasporu

Poseban režim biće uveden oko 25. decembra, kada veliki broj Mitrovčana iz inostranstva dolazi u posetu:

„Kada zvanične kancelarije ne rade, mi ćemo sa kombijem ići na lokacije koje oni odrede“, ističe Nedimović.

Pravna pomoć – takođe u pokretu

„Građani imaju mnogo nerešenih imovinskih odnosa. Zato će pravna pomoć biti dostupna direktno iz mobilne kancelarije. Rešavamo sve na licu mesta.“

„Ne znam da li ovo iko radi u Srbiji“

„Ne znam da li ovo još neko radi u Srbiji, ali znam da građani Mitrovice ovaj posao mogu najbrže da završe – ako žele. Sve smo organizovali tako da je dostupno svima, na par stotina metara od svake kuće“, zaključuje gradonačelnik.