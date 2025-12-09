Prijava legalizacije u Sremskoj Mitrovici na 34 lokacije: Grad uveo i mobilnu kancelariju koja dolazi na kućnu adresu
Građani zahtev mogu podneti elektronski putem platforme eUprava ili lično – u gradskoj upravi, mesnim zajednicama i poštama.
Za prijavu su potrebni:
- važeća lična karta,
- bilo koji dokaz o osnovu sticanja (ugovor, presuda, potvrda, izjava…).
Grad je objavio spisak više od 30 lokacija na kojima je moguće podneti zahtev ili dobiti stručnu pomoć:
Grad
Zahtev za legalizaciju u samom centru Sremske Mitrovice moguće je podneti u Gradskoj upravi - u Sali 2 , u uliciSvetog Dimitrija 13
Mesne zajednice - gradsko područje
- MZ „Centar“ – Trg Vojvođanskih brigada 20
- MZ „Matije Huđi“ – Matije Huđi 74
- MZ „Sutjeska“ – Fruškogorska 41
- MZ „Sava“ – Jovice Trajković 4
- MZ „Nikola Tesla“ – Miloša Obilića 171
- MZ „Blok 6“ – Veljka Petrovića 66
- MZ „22. avgust“ – Kuveždinska 2
- MZ „29. novembar“ – Đure Daničića 2
- MZ „S. B. Paja“ – Radinački put 66
Sela i prigradska područja
- MZ „Radenković“ – Boračka 83
- MZ „Noćaj“ – Radivoja Bogdanovića 2
- MZ „Salaš Noćajski“ – Stojana Čupića 137
- MZ „Mačvanska Mitrovica“ – Mačvanski kej 45
- MZ „Zasavica I“ – Peke Dapčević 89
- MZ „Zasavica II“ – Aleksandra Markovića 137
- MZ „Ravnje“ – Kralja Petra I 1
- MZ „Bešenovo“ i „Bešenovački Prnjavor“ – Draginje Nikšić 10
- MZ „Grgurevci“ – Palih boraca 55
- MZ „Čalma“ – Pobeda 18
- MZ „Divoš“ – Pinkijeva 91
- MZ „Kuzmin“ – Zadrugna 1
- MZ „Jarak“ – Školska 2
- MZ „Šašinci“ – Zmaj Jovina 7
- OŠ Stara Bingula – Školska 10
- MZ „Martinci“ – Radnička 8
- MZ „Šuljam“ – Slobodana Bajića 45
- Šah klub Veliki Radinci – Rumska 2
- MZ „Laćarak“ – 29. novembra 252
- MZ „Manđelos“ – Pinkijeva 25
- MZ „Šišatovac“ – Školska 28
- MZ „Sremska Rača“ – Pionirska 12
- MZ „Bosut“ – 10. marta 73
- MZ „Ležimir“ – Zadrugna 29
Prijava je besplatna, dok se troškovi upisa razlikuju u zavisnosti od površine i vrste objekta.
Grad uveo mobilnu kancelariju za legalizaciju
Sremska Mitrovica pokrenula je i potpuno novu uslugu – mobilnu kancelariju za legalizaciju, smeštenu u specijalno opremljen kombi koji od vikenda obilazi sela i udaljene delove grada. Cilj je da građani koji nisu u mogućnosti da dođu do šaltera svoj zahtev završe na terenu.
Gradonačelnik Branislav Nedimović ističe da je ovaj model uveden zbog velikog interesovanja građana.
„Idemo korak dalje – dolazimo ljudima“
„Drugi je dan rada akcije "Svoj na svome" i odziv je odličan. Ali odlučili smo da idemo korak dalje – od vikenda kombi sa kompletnom kancelarijom, laptopom, štampačem i čitačem ličnih karata odlazi u sela gde građani imaju problem s internetom ili jednostavno ne mogu da dođu do grada. Ako treba, ići ćemo i na kućne adrese“, rekao je Nedimović.
Mobilna kancelarija obilaziće:
- Staru Bingulu
- Prnjavor,
- Radenković,
- Ravnje,
- Šišatovac
- ostale lokacije po potrebi.
Radno vreme na svim punktovima
- 34 mesne zajednice rade svakog dana
- Sala 2 u Gradskoj kući: 8–16 h
- Zgrada opštine: 10–18 h
- Šalteri pošta
- Mobilni kombi: vikendom i prema pozivu
Dodatna podrška – i za dijasporu
Poseban režim biće uveden oko 25. decembra, kada veliki broj Mitrovčana iz inostranstva dolazi u posetu:
„Kada zvanične kancelarije ne rade, mi ćemo sa kombijem ići na lokacije koje oni odrede“, ističe Nedimović.
Pravna pomoć – takođe u pokretu
„Građani imaju mnogo nerešenih imovinskih odnosa. Zato će pravna pomoć biti dostupna direktno iz mobilne kancelarije. Rešavamo sve na licu mesta.“
„Ne znam da li ovo iko radi u Srbiji“
„Ne znam da li ovo još neko radi u Srbiji, ali znam da građani Mitrovice ovaj posao mogu najbrže da završe – ako žele. Sve smo organizovali tako da je dostupno svima, na par stotina metara od svake kuće“, zaključuje gradonačelnik.
BiznisKurir.rs