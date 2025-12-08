Slušaj vest

Dragana Veljković savetnik u odeljenju za Urbanizam i koordinator Lokalnog centra za podršku građanima Grada Vranja objašnjava da je od jutros u 7 i 30 do 10 i 30 sati evidentirana 51 prijava.

Veljkovićeva ističe da je interesovanje građana bilo svakodnevno, od 24. oktobra od kada je Zakon i stupio na snagu. Od tada do danas su građani svakog dana dolazili da se informišu, a ona je pojasnila sve detalje samog postupka:

- Ovo nije klasičan postupak legalizacije objekata već je ovim Zakonom o posebnim uslovima evidentiranja i upisa prava, uređen postupak evidentiranja i upis prava svojine na nelegalnom objektu. Prijava za evidentiranje i upis prava svojine i srodnih prava na nepokretnostima mogu se podneti i elektronskim putem i to putem digitalne platforme. Prijave se podnose počev od danas pa sve do 5. februara 2026. godine. Prijave za upis mogu se podnositi u terminu od 7:30 do 15:30 sati svakog radnog dana na šalterima br. 1. i 2. Ili 3. Uslužnog centra u zgradi Gradske uprave Vranje u ul. Kralja Milana br. 1 - objašnjava sagovornica Kurira.

Osvrnula se i na potrebnu dokumentaciju vezanu za podnošenje zahteva.

- Sva zainteresovana lica pri podnošenju prijave potrebno je da donesu važeću ličnu kartu ili pasoš, dokaz o sticanju odnosno pravni osnov sticanja kat. parcele i to: Ugovor o kupoprodaji, Ugovor o poklonu, Rešenje o ostavini, Rešenje o dodeljivanju itd. Istovremeno, prilikom prijave potrebno je posedovati i podatke o lokaciji, broj katastarske parcele, ili adresu kao i podatke o objektu, površini, spratnosti, i nameni objekta - dodala je.

Istakla je i razliku prilikom privavljivanja prve, svake sledeće nepokretnosti, kao i pomoćnih objekata.

- Prijava za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, zainteresovana lica podnose za jednu nepokretnost, dok za svaku sledeću nepokretnost podnosi se nova prijava. Ukoliko se prijava podnosi za pomoćni objekat obavezno se navodi i podatak da li je glavni objekat izgrađen na istoj katastarskoj parceli - rekla je Dragana Veljković.

Ističe da je Gradska uprava za podršku građanima osnovala lokalni kontakt centar za sva pitanja, informacije, odgovore i savete u vezi sa evidentiranjem zahteva za upis prava na nelegalnim objektima, te će biti dostupni kontakt telefoni za tehničku i pravnu pomoć i to 0648590862, kao i zvanična emajl adresa lokalnog kontakt centra svojnasvome@vranje.org.rs.

U Uslužnom centru Gradske uprave u Vranju je i Slobodan Jovanović koji želi da reši kako kaže pitanje legalizacije objekta.

- Pokušavao sam par puta da rešim pitanje legalizacije garaže pa nisam uspeo i sada sam tu - kaže Slobodan.

U redu iza njega ispred šaltera Uslužnog centra je i njegov komšija.

- Imam dve garaže hoću da ih legalizujem, a kuća mi je legalizovana - kaže komšija.

Radi legalizacije stana koji je kupio pre 25 godina danas je u Uslužnom centru u Vranju i Dragiša Mitić.

- Stan sam kupio davno, 2000.godine pa da ga legalizujem na moje ime. Raseljeno sam lice do sad nisam legalizovao stan nisam imao sredstava sad je ovo došlo, pa da legalizujem stan - kaže Dragiša.