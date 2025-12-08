Slušaj vest

Pod sloganom "Svoj na svome" jutros u 4 časa počelo je prijavljivanje nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti.

Građani objekte prijavljuju na tri načina - preko onlajn platforme, u svim opštinama i u više od 580 objekata "Pošta Srbije".

Za taj pojednostavljeni postupak, uz minimum dokumentacije, imaće tačno dva meseca.

Šta treba od dokumentacije

Za podnošenje zahteva za legalizaciju potrebna je važeća lična karta ili pasoš i bilo kakav dokaz o vlasništvu - ugovor, poklon, ostavinsko rešenje ili presuda, broj katastarske parcele, podaci o objektu – koje je vrste, površine i spratnosti, kao i izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su dati podaci tačni. Zahtev se može podneti čak i ako je objekat građen na tuđoj zemlji.

Koliko košta i ko je oslobođen

Legalizacija košta od 100 do 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na najskupljim lokacijama. Brinulo se i o najsiromašnijima kojima je to jedina nekretnina u kojoj žive, te su od plaćanja naknade oslobođeni primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

U resornom ministarstvu kažu da su opštine i "Pošta Srbije" spremne za legalizaciju i da sada konačno rešavamo problem koji je nasleđivan generacijama.

"Država mora da zna šta joj je izgrađeno na teritoriji i ko su ti vlasnici. Svaki automobil ima svog vlasnika, zna se ko je vlasnik, a kuće nemaju upisane vlasnike“, kaže Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Time, kako je rekla, praktično dolazimo do onoga što jeste cilj ovog zakona, da svako ostvari svoje pravo, da ono što negde i decenijama koristi, postane njegovo, a da država reši jedan nagomilani višedecenijski problem.

Svi objekti izgrađeni u zaštićenim područjima i na površinama koje su planirane za javnu namenu, kao i sva buduća bespravna gradnja, biće uklonjeni ili će postati vlasništvo države. Građani koji iz objektivnih razloga nisu podneli prijavu na vreme mogu je podneti u roku od godinu dana od dana stupanja zakona na snagu, uz dokaz za opravdanost kašnjenja.

Kako izgleda sajt na koji se prijavljujete

Foto: Svoj na svome printscreen

Foto: Svoj na svome printscreen

Foto: Svoj na svome printscreen

Foto: Svoj na svome printscreen

Foto: Svoj na svome printscreen

Ekskluzivno za Kurir televiziju dirketor Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milićević otkrio je da već 250 prijava za legalizaciju stiglo u ranim jutarnjim časovima: