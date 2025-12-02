Slušaj vest

Prijave po novom Zakonu o upisu prava na nepokretnostima, pod sloganom "Konačno svoj na svome", počinju 8. decembra i traju ukupno 60 dana.

Ovaj zakon omogućava građanima Srbije da svoje nezakonito izgrađene objekte upišu u katastar uz znatno niže troškove i kroz jednostavnu, potpuno digitalizovanu proceduru. Za podnošenje prijave potrebna su samo dva dokumenta, ugovor ili ostavinsko rešenje kao dokaz o sticanju, i lična karta.

Zakon posebno olakšava postupak građanima sa nižim primanjima. Primaoci socijalne pomoći, ratni veterani, invalidi i porodice sa troje ili više dece oslobođeni su plaćanja troškova legalizacije, uz dostavljanje odgovarajućih potvrda. Za domaćinstva u selima naknada je fiksna i iznosi 100 evra, a obuhvata i legalizaciju pomoćnih i ekonomskih objekata. Država istovremeno uvodi strožu politiku prema bespravnoj gradnji.

Elektronska prijava i pomoć građanima

Elektronsko podnošenje prijava traje od 8. decembra do 8. februara, a prijave se mogu predati u bilo kojoj opštini bez obzira na lokaciju nekretnine. Podnošenje će biti omogućeno i u Poštama Srbije.

Velika novina je i kol-centar za najčešća pitanja, dok lokalne samouprave već pružaju informacije i tehničku podršku.

Foto: Zorana Jevtic/Kurir

U Beogradu je otvoren poseban uslužni centar u Gradskoj upravi, u Ulici kraljice Marije 1. Građani mogu dobiti informacije i pomoć na dva šaltera u prizemlju, ili u kancelarijama 1502 i 1506 na 15. spratu, kao i 1609 i 1612 na 16. spratu.

Pitanja se mogu postaviti i putem imejl-adrese: svoj.na.svome@beograd.gov.rs, kao i telefonom, u zavisnosti od opštine (Zemun 7157-562, Novi Beograd 7157-569, Zvezdara 7157-575, Palilula 7157-620, Voždovac 7157-613, Savski venac 7157-610, Rakovica 7157-621, Čukarica 7157-031, Vračar 7157-555, Stari grad 7157-626, te jedinstveni broj za Surčin, Obrenovac, Grocku, Mladenovac, Barajevo, Sopot i Lazarevac 7157-577).

Pojednostavljena procedura

Potrebna dokumenta



Za podnošenje prijave neophodno je dostaviti: - dokument o sticanju (ugovor ili ostavinsko rešenje) - ličnu kartu

Nakon roka od 60 dana za prijavu, sledi još 30 dana za prigovor. Građani koji zbog bolesti ili boravka u inostranstvu nisu u mogućnosti da na vreme podnesu prijavu imaju pravo na dodatnih godinu dana, uz odgovarajuću dokumentaciju.

Naknada za legalizaciju odgovara iznosu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta. Cene se kreću od 100 do 1.000 evra, zavisno od površine objekta, dok u manjim sredinama ostaju na nivou od 100 evra.

Ako građani ne podnesu prijavu sami, država će postupak pokrenuti u njihovo ime, iako je preporuka da to sami učine zbog bolje kontrole i tačnosti podataka.