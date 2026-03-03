Slušaj vest

Sada se eurosuper 95 na većini benzinskih pumpi u Hrvatskoj prodaje za 1.46 evra po litri, što je najviša cena u godini dana.

Cena evrodizela je 1.48 evra za litar, što je najviši iznos u poslednje dve godine.

Na auto-putevima gorivo je skuplje za nekoliko centi, prenosi hrvatski portal Indeks.

Ovo povećanje cene goriva pravda se jučerašnjim zatvaranjem Ormuskog moreuza i situacijom u zemljama Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael napale Iran.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizStala proizvodnja nafte: Drugo najveće naftno polje na planeti obustavilo rad zbog blokade Ormuza - kolaps u Iraku, Kataru i Saudijskoj Arabiji
nafta
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO DANAS IZGLEDA ORMUSKI MOREUZ: Ako sukob na Bliskom istoku potraje, nafta će poskupeti dva i po puta! (FOTO)
ormuski moreuz.jpeg
PlanetaKINA VRŠI PRITISAK NA IRAN DA NE BLOKIRA ORMUSKI MOREUZ! Najveći svetski uvoznik energenata u velikoj meri zavisi od snabdevanja iz Persijskog zaliva (FOTO)
x AP Information Technician Second copy.jpg
InfoBizCene nafte naglo porasle posle poremećaja u plovidbi tankera: Blokada Ormuskog moreuza dovela do skoka Brenta za 8%, barel blizu 80 dolara
x AP Information Technician Second copy.jpg