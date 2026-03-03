Cene svih vrsta goriva na pumpama u Hrvatskoj dostigle su najviši nivo u poslednjih godinu dana.
Poskupelo gorivo u Hrvatskoj zbog zatvaranja Ormuskog moreuza: Cenovni udar na sve vrste naftnih derivata
Sada se eurosuper 95 na većini benzinskih pumpi u Hrvatskoj prodaje za 1.46 evra po litri, što je najviša cena u godini dana.
Cena evrodizela je 1.48 evra za litar, što je najviši iznos u poslednje dve godine.
Na auto-putevima gorivo je skuplje za nekoliko centi, prenosi hrvatski portal Indeks.
Ovo povećanje cene goriva pravda se jučerašnjim zatvaranjem Ormuskog moreuza i situacijom u zemljama Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael napale Iran.
Kurir Biznis/B92
