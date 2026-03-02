Slušaj vest

Cene nafte danas su naglo skočile usled poremećaja u plovidbi tankera kroz Ormuski moreuz, što je dodatno povećalo neizvesnost u vezi sa uticajem američko-izraelskih napada na Iran na snabdevanje svetske ekonomije energentima.

Američka nafta trgovala se po ceni višoj za 7,4 odsto, odnosno 71,97 dolara po barelu, dok je nafta Brent poskupela 7,7 odsto i dostigla 78,46 dolara po barelu.

Rast cena nafte povećava verovatnoću poskupljenja benzina za američke vozače, ali i drugih proizvoda, u trenutku kada se stanovništvo u mnogim zemljama već suočava sa inflacijom.

U centru pažnje je Ormuski moreuz, na južnom ulazu u Persijski zaliv, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetskih zaliha nafte.

Kompanija Kpler, specijalizovana za podatke i analitiku, saopštila je da je saobraćaj tankera naglo opao usled poremećaja satelitskih navigacionih sistema. Istovremeno, britanski Centar za pomorske trgovinske operacije izvestio je o napadima na više brodova sa obe strane moreuza i upozorio na pojačano ometanje sistema za praćenje pozicije brodova.

Oman je danas saopštio da je jedan mornar poginuo nakon što je dron sa bombama pogodio naftni tanker pod zastavom Maršalskih Ostrva u Omanskom zalivu. Iran preti brodovima koji se približavaju Ormuskom moreuzu, a veruje se da je odgovoran za više napada.

Vlasti Saudijske Arabije objavile su da su presrele iranske dronove koji su napali naftnu rafineriju Ras Tanura kod Damama, te da je postrojenje zatvoreno iz predostrožnosti, prenela je saudijska državna televizija.

Tržišta pažljivo prate da li bi sukob mogao da se proširi i na druge zemlje proizvođače nafte u regionu Bliskog istoka.

Današnji rast cena kretao se između pet i deset dolara po barelu, što su analitičari i predviđali isključivo na osnovu faktora straha izazvanog izbijanjem rata. Određena zabrinutost zbog mogućeg sukoba već je ranije uticala na rast cena nafte, i pre nego što su borbe počele.

Ipak, dugotrajniji poremećaji u pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz mogli bi da izazovu još snažniji rast cena, posebno ukoliko dođe do oštećenja naftne infrastrukture u drugim zemljama Persijskog zaliva. S druge strane, ako sukob bude kratkotrajan i poremećaji se brzo otklone, aktuelni skok cena mogao bi da bude privremen.