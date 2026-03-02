Slušaj vest

Današnji letovi iz Beograda za Dohu i Dubai otkazani su, objavljeno je na sajtu Aerodrom Nikola Tesla Beograd.

Prema dostupnim informacijama, let za Dohu QR 232 aviokompanije Qatar Airways, koji je bio zakazan za 11.55 časova, otkazan je bez preciziranja novog termina poletanja.

Takođe je otkazan i dolazak leta iz Dubaija FZ 1749 kompanije Flydubai, koji je prema prvobitnom redu letenja trebalo da sleti u Beograd u 21.25 časova.

Poslednji let iz regiona Persijskog zaliva koji je stigao u Beograd bio je FZ 1517 kompanije Flydubai, a sleteo je u subotu u 07.26 časova.

Prema javno dostupnim podacima o avio-saobraćaju, let FZ 1745 je nakon poletanja ka Beogradu vraćen na aerodrom u Dubaiju.

