Slušaj vest

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović izjavio je danas, na zvaničnom otvaranju 33. Kopaonik biznis foruma, da projekcije MMF-a treba posmatrati sa određenom rezervom zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku, kao i da je dosadašnji model rasta Srbije dao značajne rezultate u stabilizaciji ekonomije i pokretanju investicionog ciklusa, ali da je sada neophodno usmeriti pažnju na povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti privrede na međunarodnom tržištu.

Vlahović je naglasio da se ovogodišnji forum održava u uslovima kontinuirano složene geopolitičke i geoekonomske situacije.

Ukazao je da se u takvim okolnostima industrijska politika nameće kao instrument kojim države nastoje da podstaknu rast produktivnosti, povećaju izvoz i otpornost ekonomije, obezbede energetsku i tehnološku sigurnost i usmere investicije ka sektorima sa većom dodatom vrednošću.

- Za Srbiju je ovo ključna tema. Naš dosadašnji model rasta dao je važne rezultate u stabilizaciji ekonomije, u pokretanju investicionog ciklusa, značajnom smanjenju stope nezaposlenosti. Međutim, vremenom su se iscrpeli ekstenzivni izvori rasta, pa je stoga neophodno fokusiranje na produktivnost i konkurentnost privrede u međunarodnim okvirima - rekao je Vlahović govoreći o ključnim događajima između dva KBF.

Kopaonik biznis forum, poznat i kao Srpski Davos, predstavlja najznačajniji poslovni skup u zemlji i regionu. Ove godine održava se 33. put, od 1. do 4. marta, u hotelu Grand na Kopaoniku.

Tokom četvorodnevnog programa planirano je 35 panela, tri plenarne sednice i šest specijalnih događaja. Forum okuplja više od 1.500 učesnika iz poslovne zajednice, akademskih krugova, državnih institucija i međunarodnih organizacija, među kojima je oko 210 panelista.