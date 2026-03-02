Slušaj vest

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) izvršio je izmene obrazaca zahteva koji su dostupni na zvaničnom sajtu, kao i u okviru elektronske usluge e-Šalter.

Ubuduće će građani, osim broja telefona, moći da ostave i i-mejl adresu kao kontakt podatak, dok su određeni formulari prošireni informacijama koje se odnose na staž ostvaren u inostranstvu.

Na zvaničnoj internet stranici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u odeljku „Obrasci“, kao i kroz elektronski servis e-Šalter, sprovedene su izmene zahteva iz oblasti ostvarivanja prava, matične evidencije i isplate.

Šta je izmenjeno

Kod pojedinih obrazaca promenjen je njihov sadržaj, dok su drugi dopunjeni novim poljima koja se odnose na podatke o stažu stečenom u inostranstvu.

Formulari su usklađeni sa aktuelnim izmenama zakonodavstva Republike Srbije, a izvršene su i korekcije u spiskovima dokaza koje stranke dostavljaju uz zahteve. Jedna od novina je i mogućnost da građani, pored postojećeg polja za broj telefona, sada upišu i svoju i-mejl adresu, što bi trebalo da doprinese bržoj i efikasnijoj komunikaciji sa Fondom.

Šta nije menjano

Iz Fonda PIO navode da nisu izmenjeni obrasci potvrda o životu, niti formulari iz oblasti matične evidencije koje preuzimaju i popunjavaju poslodavci.

Manje formulara, jednostavnije snalaženje

Uvođenjem novih obrazaca, ukupan broj formulara na sajtu Fonda smanjen je sa 190 na 62. Svi zahtevi sada su objedinjeni u rubrici pod nazivom „Zahtevi u vezi sa ostvarivanjem prava“, što bi, prema navodima Fonda, trebalo da olakša snalaženje korisnicima i skrati trajanje postupka, pod uslovom da su podaci pravilno uneti i da je priložena kompletna dokumentacija.