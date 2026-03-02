Slušaj vest

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović najavio je danas, na otvaranju 33. Kopaonik biznis forumu, da će Srbija u junu ove godine biti domaćin 21. Svetskog kongresa ekonomista i istakao da će to biti prvi put da se najzančajniji događaj u ekonomskoj struci organizuje u regionu centralne i istočne Evrope.

- Očekujemo dolazak više od 1.000 najznačajnijih ekonomista, naučnika iz čitavog sveta, a među njima i nekoliko dobitnika Nobelove nagrade iz ekonomije Posle više od 20 godina, ovaj najznačajniji svetski događaj u našoj struci vraća se u Evropu, a prvi put će biti organizovan u regionu centralne i istočne Evrope - rekao je Vlahović.

Za Savez ekonomista Srbije ovo je, kako kaže, veliko priznanje za dosadašnji rad.

- Moram da istaknem da smo dobili ogromnu finansijsku podršku od Vlade Srbije, koja će biti pokrovitelj kongresa, kao i od velikog broja komercijalnih sponzora. Ističem da će generalni sponzori biti naše dve najveće domaće privatne kompanije, Delta Holding i AikBank. Svim sponzorima, a posebno Vladi Srbije, sa ovom prilikom iskreno zahvaljujem - rekao je Vlahović.