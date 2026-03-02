Slušaj vest

Stan nije gotov kada dobijete ključeve već za potpuno opremanje računajte troškove za nameštaj po meri, tehniku, rasvetu, zavese, tapete i završne detalje.

Kupovina stana je tek jedan deo troška. Ono što često dolazi kao iznenađenje jeste trošak njegovog potpunog opremanja. Za stan od oko 70 - 80 m², budžet za nameštaj, tehniku, rasvetu i radove može se kretati od nekoliko desetina hiljada evra, u zavisnosti od nivoa opreme i izbora materijala.

Koliki deo budžeta odlazi na kuhinju, koliko na plakare po meri, a koliko na aparate? Arhitekta i dizajnerka enterijera Sonja Brstina donosi pregled realnih tržišnih cena i strukturu troškova — da biste mogli da planirate budžet bez neprijatnih iznenađenja.

Foto: Shutterstock

Iako konačan iznos zavisi od izbora materijala, brendova i nivoa opreme, primer trosobnog stana od oko 75 m² daje realan tržišni okvir.

Reč je o novom stanu bez dodatnih građevinskih radova i sa već ugrađenim sanitarnim elementima.

Najveće stavke budžeta Nameštaj po meri - oko 13.000 €

Najveći deo budžeta odlazi na kuhinju, plakare, TV elemente, krevete i ostale elemente rađene po meri.

Kuhinja prosečne veličine: 3.000 - 6.000 € Plakari: 600–750 € po dužnom metru

U stanu sa oko pet metara ormara i standardnom kuhinjom, trošak brzo prelazi 10.000 evra.

Foto: Anna Maloverjan / Panthermedia / Profimedia

Komadni nameštaj – oko 3.600 € sofa

trpezarijski sto i stolice

dušeci

tepisi

dekoracija i sitni nameštaj

Cene variraju u velikom rasponu, ali za ekonomičniju varijantu treba računati nekoliko hiljada evra.

Tehnika - oko 2.200 €

Ugradna ploča i rerna, frižider, aspirator, mašina za sudove, mašina za pranje i sušenje veša, kao i televizor - u srednjem cenovnom rangu.

Zavese i tapete – oko 1.500 €

Materijal, šivenje i montaža zavesa za više prozora, uz dekorativne zidne obloge.

Rasveta – oko 1.000 €

Standardna, kvalitetna rasveta (plafonjere, visilice, LED trake, podne i stone lampe).

Foto: Shutterstock

Detalji - oko 500 €

Slike, dekoracija i završni estetski elementi.

Majstori - oko 950 €

Vodoinstalater, električar i eventualno moler za završne intervencije.

Ukupan iznos

Za stan od 70–75 m² ukupni trošak opremanja u ekonomičnijoj varijanti iznosi oko 22.750 evra, odnosno približno 325 evra po kvadratnom metru.