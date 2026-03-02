Koliko košta opremanje prosečnog stana: Ovo je realna cifra, zavrteće vam se u glavi kad vidite koliko vam para treba
Stan nije gotov kada dobijete ključeve već za potpuno opremanje računajte troškove za nameštaj po meri, tehniku, rasvetu, zavese, tapete i završne detalje.
Kupovina stana je tek jedan deo troška. Ono što često dolazi kao iznenađenje jeste trošak njegovog potpunog opremanja. Za stan od oko 70 - 80 m², budžet za nameštaj, tehniku, rasvetu i radove može se kretati od nekoliko desetina hiljada evra, u zavisnosti od nivoa opreme i izbora materijala.
Koliki deo budžeta odlazi na kuhinju, koliko na plakare po meri, a koliko na aparate? Arhitekta i dizajnerka enterijera Sonja Brstina donosi pregled realnih tržišnih cena i strukturu troškova — da biste mogli da planirate budžet bez neprijatnih iznenađenja.
Iako konačan iznos zavisi od izbora materijala, brendova i nivoa opreme, primer trosobnog stana od oko 75 m² daje realan tržišni okvir.
Reč je o novom stanu bez dodatnih građevinskih radova i sa već ugrađenim sanitarnim elementima.
Najveće stavke budžeta
- Nameštaj po meri - oko 13.000 €
Najveći deo budžeta odlazi na kuhinju, plakare, TV elemente, krevete i ostale elemente rađene po meri.
Kuhinja prosečne veličine: 3.000 - 6.000 €
- Plakari: 600–750 € po dužnom metru
U stanu sa oko pet metara ormara i standardnom kuhinjom, trošak brzo prelazi 10.000 evra.
Komadni nameštaj – oko 3.600 €
- sofa
- trpezarijski sto i stolice
- dušeci
- tepisi
- dekoracija i sitni nameštaj
Cene variraju u velikom rasponu, ali za ekonomičniju varijantu treba računati nekoliko hiljada evra.
Tehnika - oko 2.200 €
Ugradna ploča i rerna, frižider, aspirator, mašina za sudove, mašina za pranje i sušenje veša, kao i televizor - u srednjem cenovnom rangu.
Zavese i tapete – oko 1.500 €
Materijal, šivenje i montaža zavesa za više prozora, uz dekorativne zidne obloge.
Rasveta – oko 1.000 €
Standardna, kvalitetna rasveta (plafonjere, visilice, LED trake, podne i stone lampe).
Detalji - oko 500 €
Slike, dekoracija i završni estetski elementi.
Majstori - oko 950 €
Vodoinstalater, električar i eventualno moler za završne intervencije.
Ukupan iznos
Za stan od 70–75 m² ukupni trošak opremanja u ekonomičnijoj varijanti iznosi oko 22.750 evra, odnosno približno 325 evra po kvadratnom metru.
Važno je napomenuti da ovaj iznos ne uključuje projekat enterijera i nadzor, čija se cena kreće od 40 do 80 evra po kvadratu. Takođe, kod stanova manje kvadrature cena po kvadratu često je viša.
Biznis Kurir/Gradnja.rs