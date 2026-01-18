Slušaj vest

Sve više ljudi razmišlja o ulaganju u nekretnine za kratkoročno izdavanje, ali se postavlja pitanje da li takvi modeli funkcionišu i van velikih turističkih centara. Jedan korisnik Reddita pokrenuo je diskusiju o ideji kupovine garsonjere u centru Novog Pazara, sa ciljem da je izdaje putem platformi kao što su Airbnb i Booking, ali uz dodatak koji bi je izdvojio od konkurencije, đakuzi.

Prema njegovim navodima, planira kupovinu garsonjere od oko 35 do 40 kvadrata, bez zaduživanja kod banke, a ukupno ulaganje bi iznosilo između 50.000 i 60.000 evra.

- Razmišljam da kupim garsonjeru u centru Novog Pazara, gotovinom, bez kredita. Planiram da ubacim đakuzi kako bi se stan izdvojio od ostalih, pa da je izdajem po ceni od 40 do 50 evra po noći - naveo je autor objave, dodajući da je u planu i obezbeđivanje parking mesta.

Kupovina u fazi izgradnje kao prednost

Kao najpovoljniju opciju vidi kupovinu stana u završnim fazama izgradnje, kako bi već tada mogao da obezbedi instalacije i prostor neophodan za postavljanje đakuzija.

Ipak, pre nego što krene u realizaciju, zatražio je savete iskusnijih investitora, posebno u vezi sa isplativošću ovakvog koncepta u manjem gradu, ali i tehničkim izazovima.

Jedan od korisnika istakao je da je ključno razmišljati o tome šta se dešava ako plan ne uspe:

- Šta god radio, gledaj da u taj stan uložiš toliko koliko ti se može vratiti u slučaju da odustaneš i odlučiš da ga prodaš. Ako razmišljaš da bi možda i živeo u njemu, koncipiraj ga tako da to bude stan u kom bi ti voleo da živiš - savetuje on.

Dodaje i da budžet deluje prilično ograničeno, te da bi investitor trebalo da se dodatno osigura pre ulaska u ovakav projekat.

Gde smestiti đakuzi u malom stanu

Kada je reč o samoj realizaciji ideje, korisnici su ukazali na prostorna ograničenja. Prema njihovim iskustvima, teško je pronaći stan od oko 40 kvadrata sa kupatilom dovoljno velikim za đakuzi.

- Teško da ćeš naći stan od 40 metara kvadratnih koji ima kupatilo dovoljno veliko da se u njega smesti đakuzi, a da ne izgleda smešno tesno - navodi jedan komentar.

Drugi učesnik diskusije dodaje da se u praksi đakuzi često postavlja van kupatila, najčešće u istoj prostoriji gde je i bračni krevet.

- Ono što sam viđao po drugim gradovima jeste da se đakuzi nalazi u sobi, pored francuskog ležaja. Ako bih našao stan u završnoj fazi gradnje, mogao bih da prilagodim pod i ostalo što je potrebno za ovakav projekat - navodi autor objave, uz napomenu da bi sve radove poverio stručnjacima.

Iako ideja deluje primamljivo, autor ističe da se trenutno nalazi u fazi razmišljanja i da još nije doneo konačnu odluku.