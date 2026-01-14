Slušaj vest

Iako je Sremska Mitrovica znatno manji grad od Beograda, trendovi na tržištu nekretnina su slični, stanovi u novogradnji nestaju brže nego ikad, a cene kvadrata nastavljaju da rastu.

- Sve što je dobro locirano i realno cenovno postavljeno vrlo brzo nađe kupca. Dešava se da se stanovi rezervišu čim se postave temelji - kaže agent za nekretnine iz Sremske Mitrovice.

Kupci danas, objašnjava on, traže lift, garažu, energetsku efikasnost i savremene standarde, i spremni su to da plate.

Keš i krediti u igri

Za razliku od ranijih godina, kada su keš kupci dominirali, sada je slika drugačija.

- Ima i dalje kupaca koji plaćaju kešom, ali je sve više mladih porodica koje kupuju putem stambenih kredita. Subvencionisani krediti su znatno povećali potražnju - objašnjava sagovornik.

Nekretnine se i dalje smatraju najsigurnijim oblikom ulaganja, naročito u vreme inflacije i finansijske neizvesnosti.

Manjak novogradnje utiče na cene

Jedan od ključnih razloga zbog kojih cene ne padaju jeste i manja ponuda novogradnje.

- Kada se manje gradi, a interesovanje ostaje isto ili raste, cene idu naviše. Posebno su traženi manji stanovi, garsonjere i jednosobni, kojih nema dovoljno - kaže agent.

Više pregovora oko kuća

Za razliku od stanova, prodaja kuća ide sporije i uz znatno više pregovora.

U Sremskoj Mitrovici starije i manje kuće na obodima grada koštaju od 40.000 do 75.000 evra, standardne porodične kuće najčešće su od 80.000 do 150.000 evra, a cena u novogradnji iznosi i više od 200.000 evra.

Cena po kvadratu kreće se od oko 400 do više od 1.000 evra, u zavisnosti od lokacije i stanja objekta.

- Kupci pokušavaju da spuste cenu i po 20.000 evra, porede kuću sa cenom stana. Za taj novac neću da prodam - kaže jedan Mitrovčanin.

Slična iskustva imaju i drugi prodavci, koji ističu da radije čekaju nego da „poklone“ kuću.

Ostatak Srema jeftiniji

U ostalim delovima Srema, Rumi, Šidu, Irigu, Pećincima i Staroj Pazovi, kuće su nešto jeftinije i najčešće se prodaju za 60.000 do 100.000 evra.

Starije seoske kuće mogu se naći i ispod te cene, ali uz dodatna ulaganja, dok noviji i renovirani objekti, posebno uz glavne puteve, dostižu znatno više iznose.

Da li će biti pada cena

Sagovornici sa tržišta nekretnina ne očekuju pad cena u skorije vreme.

- Ako ne dođe do ozbiljnih ekonomskih poremećaja, realnije je očekivati stagnaciju ili sporiji rast, ali ne i pad. Nekretnine su i dalje najsigurnija investicija - zaključuje agent.

Za sada je jasno jedno, u Sremskoj Mitrovici stan više nije samo krov nad glavom, već ozbiljna investicija, zbog čega tržište i dalje ostaje pod velikom potražnjom.