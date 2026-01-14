Stanovi se prodaju unapred, a potražnja i cene kao u Beogradu: Jedini grad u Srbiji gde fali novogradnje
Iako je Sremska Mitrovica znatno manji grad od Beograda, trendovi na tržištu nekretnina su slični, stanovi u novogradnji nestaju brže nego ikad, a cene kvadrata nastavljaju da rastu.
- Sve što je dobro locirano i realno cenovno postavljeno vrlo brzo nađe kupca. Dešava se da se stanovi rezervišu čim se postave temelji - kaže agent za nekretnine iz Sremske Mitrovice.
Kupci danas, objašnjava on, traže lift, garažu, energetsku efikasnost i savremene standarde, i spremni su to da plate.
Keš i krediti u igri
Za razliku od ranijih godina, kada su keš kupci dominirali, sada je slika drugačija.
- Ima i dalje kupaca koji plaćaju kešom, ali je sve više mladih porodica koje kupuju putem stambenih kredita. Subvencionisani krediti su znatno povećali potražnju - objašnjava sagovornik.
Nekretnine se i dalje smatraju najsigurnijim oblikom ulaganja, naročito u vreme inflacije i finansijske neizvesnosti.
Manjak novogradnje utiče na cene
Jedan od ključnih razloga zbog kojih cene ne padaju jeste i manja ponuda novogradnje.
- Kada se manje gradi, a interesovanje ostaje isto ili raste, cene idu naviše. Posebno su traženi manji stanovi, garsonjere i jednosobni, kojih nema dovoljno - kaže agent.
Više pregovora oko kuća
Za razliku od stanova, prodaja kuća ide sporije i uz znatno više pregovora.
U Sremskoj Mitrovici starije i manje kuće na obodima grada koštaju od 40.000 do 75.000 evra, standardne porodične kuće najčešće su od 80.000 do 150.000 evra, a cena u novogradnji iznosi i više od 200.000 evra.
Cena po kvadratu kreće se od oko 400 do više od 1.000 evra, u zavisnosti od lokacije i stanja objekta.
- Kupci pokušavaju da spuste cenu i po 20.000 evra, porede kuću sa cenom stana. Za taj novac neću da prodam - kaže jedan Mitrovčanin.
Slična iskustva imaju i drugi prodavci, koji ističu da radije čekaju nego da „poklone“ kuću.
Ostatak Srema jeftiniji
U ostalim delovima Srema, Rumi, Šidu, Irigu, Pećincima i Staroj Pazovi, kuće su nešto jeftinije i najčešće se prodaju za 60.000 do 100.000 evra.
Starije seoske kuće mogu se naći i ispod te cene, ali uz dodatna ulaganja, dok noviji i renovirani objekti, posebno uz glavne puteve, dostižu znatno više iznose.
Da li će biti pada cena
Sagovornici sa tržišta nekretnina ne očekuju pad cena u skorije vreme.
- Ako ne dođe do ozbiljnih ekonomskih poremećaja, realnije je očekivati stagnaciju ili sporiji rast, ali ne i pad. Nekretnine su i dalje najsigurnija investicija - zaključuje agent.
Za sada je jasno jedno, u Sremskoj Mitrovici stan više nije samo krov nad glavom, već ozbiljna investicija, zbog čega tržište i dalje ostaje pod velikom potražnjom.
Biznis Kurir