Investitorima koji merkaju placeve za gradnju stambenih ili poslovnih objekata verovatno će za oko zapasti oglas o prodaji placa od 33,5 ari u Sokobanji.

Kako se navodi u oglasu plac se nalazi pored glavnog puta i uz njega ide i sedam ari gradskog građevinskog zemljišta gratis.

- Prodajem plac u Sokobanji. Plac od 33,50 ari je 6.000 evra po aru, 7 ari gratis ide - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora online.

Gradsko građevinsko zemljište

Prodavac dodaje da se radi o gradskom građevinskom zemljištu na kome je dozvoljena gradnja industrijsko-stambenog prostora.

- Postoji mogućnost i ustupanje zemljišta za izgrađene kvadrate - naznačeno je u oglasu.

Sokobanja - "Zeleno srce Srbije"

Sokobanja je odavno visoko pozicionirala na turističkoj mapi Srbije i već više godina kontinuirano nalazi se u top pet banja po realizovanim noćenjima.

Ne kaže narod džaba: Sokobanja - Sokograd, dođeš star - odeš mlad. Prvi zapisi o lekovitosti ove banje datiraju iz 1835.godine, a i stari Rimljani su znali za njenu lekovitost.

Turisti koji leti posete ovu banju mogu da uživaju u uređenim kupalištima reke Moravica, posete Milošev konak i Zavičajni muzej, provedu nezaboravne trenutke u akva-parku Podine ili odu na piknik na izletišta Lepterija, Vrelo, Očno i Kalinovica. Pogled sa Sokograda najlepša  je razglednica koja će im grejati dušu još dugo nakon što se vrate kući.

