Prodaje se plac od 33,5 ara u Sokobanji: Vlasnik uz njega gratis daje i sedam ari građevinskog zemljišta
Investitorima koji merkaju placeve za gradnju stambenih ili poslovnih objekata verovatno će za oko zapasti oglas o prodaji placa od 33,5 ari u Sokobanji.
Kako se navodi u oglasu plac se nalazi pored glavnog puta i uz njega ide i sedam ari gradskog građevinskog zemljišta gratis.
- Prodajem plac u Sokobanji. Plac od 33,50 ari je 6.000 evra po aru, 7 ari gratis ide - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora online.
Gradsko građevinsko zemljište
Prodavac dodaje da se radi o gradskom građevinskom zemljištu na kome je dozvoljena gradnja industrijsko-stambenog prostora.
- Postoji mogućnost i ustupanje zemljišta za izgrađene kvadrate - naznačeno je u oglasu.
Sokobanja - "Zeleno srce Srbije"
Sokobanja je odavno visoko pozicionirala na turističkoj mapi Srbije i već više godina kontinuirano nalazi se u top pet banja po realizovanim noćenjima.
Ne kaže narod džaba: Sokobanja - Sokograd, dođeš star - odeš mlad. Prvi zapisi o lekovitosti ove banje datiraju iz 1835.godine, a i stari Rimljani su znali za njenu lekovitost.
Turisti koji leti posete ovu banju mogu da uživaju u uređenim kupalištima reke Moravica, posete Milošev konak i Zavičajni muzej, provedu nezaboravne trenutke u akva-parku Podine ili odu na piknik na izletišta Lepterija, Vrelo, Očno i Kalinovica. Pogled sa Sokograda najlepša je razglednica koja će im grejati dušu još dugo nakon što se vrate kući.