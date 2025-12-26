Nemanja prodaje odmah useljivu kuću od 110 kvadrata za 35.000 evra: Uz nju veliki broj pomoćnih objekata, sve komunalije priključene, a vlasništvo cakum pakum
U ponudi je kuća na prodaju u samom užem centru Leška, smeštena na izuzetno atraktivnoj lokaciji, svega 50 metara udaljena od nadvožnjaka. Nekretnina se prodaje po ceni od 35.000 evra.
Reč je o prizemnom objektu ukupne površine 110 m², koji se nalazi u delu grada sa potpuno razvijenom infrastrukturom i dostupnim svim osnovnim komunalnim priključcima. Kuća ima uvedenu struju, vodu, kanalizaciju i telefonsku liniju, što omogućava brzo useljenje ili eventualno renoviranje bez dodatnih procedura i troškova.
Objekat je izgrađen na placu na kome se nalazi i više pomoćnih zgrada, što pruža raznovrsne mogućnosti korišćenja, kako za stanovanje, tako i za obavljanje poslovnih, zanatskih ili drugih delatnosti.
Prema informacijama, imovina je pravno čista, uknjižena u odnosu 1/1 i bez ikakvih opterećenja, što garantuje sigurnu i jednostavnu realizaciju kupoprodaje. Zbog izuzetne lokacije u centru Leška i neposredne blizine važnih saobraćajnica i svih gradskih sadržaja, ova nekretnina predstavlja interesantnu priliku i za investitore. Cena iznosi 35.000 evra.
Biznis Kurir/Jeftine nekretnine Srbija/Facebook