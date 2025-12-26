Slušaj vest

U ponudi je kuća na prodaju u samom užem centru Leška, smeštena na izuzetno atraktivnoj lokaciji, svega 50 metara udaljena od nadvožnjaka. Nekretnina se prodaje po ceni od 35.000 evra.

Reč je o prizemnom objektu ukupne površine 110 m², koji se nalazi u delu grada sa potpuno razvijenom infrastrukturom i dostupnim svim osnovnim komunalnim priključcima. Kuća ima uvedenu struju, vodu, kanalizaciju i telefonsku liniju, što omogućava brzo useljenje ili eventualno renoviranje bez dodatnih procedura i troškova.

Objekat je izgrađen na placu na kome se nalazi i više pomoćnih zgrada, što pruža raznovrsne mogućnosti korišćenja, kako za stanovanje, tako i za obavljanje poslovnih, zanatskih ili drugih delatnosti.

Prema informacijama, imovina je pravno čista, uknjižena u odnosu 1/1 i bez ikakvih opterećenja, što garantuje sigurnu i jednostavnu realizaciju kupoprodaje. Zbog izuzetne lokacije u centru Leška i neposredne blizine važnih saobraćajnica i svih gradskih sadržaja, ova nekretnina predstavlja interesantnu priliku i za investitore. Cena iznosi 35.000 evra.

Biznis Kurir/Jeftine nekretnine Srbija/Facebook

Ne propustiteNekretnineSalaš k'o bombona, a cene ga 62.000 evra: Sve neprskano od voćnjaka do vinograda, a nema čega nema na njemu
Salaš kod Subotice
NekretnineDragan oglasio kuću od 40 kvadrata za 39.000 evra: Potpuno opremljena i odmah spremna za useljenje, a ne mora ni da se ulaže
kuća prodaja nekretnine
NekretnineDve kuće na Fruškoj gori za 42.000 evra: Svi se čude Nataši što ih prodaje, odmah do vikend naselja gde investiraju biznismeni i sportisti
Vikendice Fruška gora
Nekretnine"Nemoj da prodaješ, trebaće ti" Aleksandar nudi kuću za 26.000 evra, pomoćne objekte i ogroman plac, a moguć i dogovor
jeftine nekretnine srbija kuća